Вмененные расходы на фрод

Идея Банка России ввести безусловное возмещение банками части средств при кредитном мошенничестве вызвала резкие возражения банкиров. В целом такая инициатива должна мотивировать банки более ответственно относиться к проведению антифрод-процедур. Но доказать вину банкиров при добровольном согласии клиентов на проведение мошеннических операций проблематично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Банк России предложил рассмотреть возможность безусловного возмещения банками части средств, украденных мошенниками у граждан. Об этом в четверг, 20 февраля, на Уральском форуме по кибербезопасности на сессии, посвященной кредитному фроду, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Топ-менеджер отметил, что никакой документ на эту тему пока не разрабатывается.

Но в качестве аргумента привел закон, принятый в конце 2024 года в Великобритании, согласно которому некую оговоренную сумму потерпевшему возвращают в равных долях банк-отправитель и банк — получатель средств.

Представители банковского сообщества единодушно идею отвергли. Начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин указал, что в РФ соответствующий закон уже действует не первый год, однако выплаты по нему не производятся, так как банкам каждый раз удается доказать, что они не виноваты в мошеннической трансакции. При этом, по словам господина Ревякина, обязать банки платить за любые мошеннические списания у граждан без установления виновных на законных основаниях не получится. По его мнению, это примерно то же самое, как запретить штрафовать водителей за нарушение ПДД и переложить эти штрафы на ГАИ, которые не обеспечили их выполнение.

Зампред экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев отметил, что, когда ЦБ закручивает гайки по какому-нибудь направлению, банки «сразу сами находят способ закрыть дыру». Открыто поддержал идею депутат Госдумы Константин Бахарев.

По окончании сессии Александр Данилов пояснил, что имел в виду только возврат денег банками при кредитном мошенничестве. К тому же, по оценке ЦБ, в прошлом году соответствующие потери составили 12,8 млрд руб., что очень много для граждан и не очень существенно для банков.

В этом случае речь, видимо, идет не о возврате части средств, а о списании кредита, но тем не менее, в случае если вопрос станет всерьез прорабатываться, идея может быть распространена и на мошеннические переводы. Позже глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что надо ввести персональную ответственность топ-менеджеров банков, отвечающих за проведение антифрод-процедур. Однако, по ее мнению, относительно безусловного возврата средств, украденных мошенниками, надо подходить к вопросу аккуратно, чтобы не вызвать новую волну мошенничества, когда клиенты банков начнут действовать в сговоре с мошенниками.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах», 20 февраля: Мы предлагаем… вводить персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за антифрод-процедуры.

Эксперты в целом согласны с позицией банкиров и отмечают, что перекладывать на них всю ответственность за мошеннические операции будет неправильно. По словам главы Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, появление такой нормы настолько же сильно подстегнет мошенничество со стороны владельцев средств, сколько не поможет в борьбе с социнженерией. В результате рынок получит не снижение фрода, а его многократный рост за счет прибавления «самофрода».

Кроме того, по словам президента Ассоциации банков России (АБР) Анатолия Козлачкова, «банков, которые имеют собственные антифрод-системы, немного, и если утечка произошла по вине производителя ПО, то они также должны нести ответственность за качество своего продукта». Но такая ответственность, по его словам, законодательно не закреплена, и кредитные организации, фактически оплатив за заемщика сумму кредитов, будут вынуждены предъявлять требования для погашения убытков вендорам. В результате начнутся юридические войны банков с вендорами, а проблема пресечения киберпреступлений решаться не будет, полагает он.

Юристы считают, что введение персональной ответственности топ-менеджеров банков, не говоря уже о безусловном возмещении украденных средств, потребует существенной корректировки законодательства. Председатель адвокатской коллегии «Сулим и партнеры» Ольга Сулим отмечает, что «позиция представителей банковского сектора выглядит вполне обоснованной, поскольку они ограничены в возможностях контролировать действия клиентов, и возложение на них ответственности без учета фактора вины может создать почву для многочисленных разбирательств». По ее словам, даже после принятия соответствующих нормативных актов, в случаях добровольного перевода средств мошенникам самим клиентом, доказательство вины банка или конкретного руководителя и взыскание компенсации «останется проблематичным». При этом, как считает директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский, «издержки банков будут переложены на потребителей, большинство из которых — осмотрительные люди, в итоге невиновные будут платить за виновных».

Максим Буйлов, Юлия Пославская