Потерялся код

В судах скопились тысячи дел на миллиарды рублей о кредитных мошенничествах при выдаче займов онлайн с СМС-подтверждением, при этом суды все чаще встают на сторону заемщика. Представители банковского сообщества настаивают, что такой способ выдачи кредитов абсолютно легален. Однако юристы обращают внимание, что упрощенное подтверждение согласия на онлайн-кредит не вполне соответствует закону о потребкредите, а участники рынка информбезопасности считают СМС-подтверждение просто ненадежным методом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Последние два месяца суды между банками и заемщиками по делам, связанным с кредитными мошенничествами, стали все чаще решаться в пользу граждан. Об этом рассказал источник “Ъ” на банковском рынке, отметивший, что «практически в 100% случаев это происходит, если кредит был выдан онлайн и согласие на его получение было подтверждено кодом из СМС». Опрошенные юристы подтвердили, что в этом году судебная практика нацелена на защиту заемщика как слабой стороны. Не в последнюю очередь этому способствовало решение Верховного суда в декабре 2024 года, в котором отмечалось, что «упрощенный порядок согласования кредита противоречит порядку заключения договора потребительского кредита», установленному профильным законом.

Юристы считают, что особенно внимательное отношение к разбирательству дел о кредитных мошенничествах связано с колоссальным ростом таких действий, когда полученные огромные кредиты граждане переводят на «безопасные счета». Юрист практики разрешения споров K&P.Group Анастасия Ситар отмечает, что судами рассмотрены и продолжают рассматриваться тысячи подобных дел, а общий размер похищенного телефонными мошенниками исчисляется миллиардами рублей. Согласно данным Банка России, за три квартала 2024 года было совершено около 900 тыс. хищений у клиентов банков на сумму свыше 18 млрд руб. На этой неделе в интервью «Комсомольской правде» зампред ЦБ Герман Зубарев указывал, что около 40% похищаемых мошенниками средств у граждан — это их кредиты.

При этом юристы отмечают, что закон о потребкредите предусматривает выполнение сторонами договора определенных действий. «Банки выдают кредиты, фактически пропуская стадию согласования условий будущей сделки, моментально перечисляя сумму кредита, да еще и на счета неизвестных "заемщику" лиц»,— отмечает Анастасия Ситар.

При этом госпожа Ситар указывает, что закон обязывает банк согласовывать с потребителем индивидуальные условия его кредитования независимо от того, обращается потребитель за предоставлением кредита очно или дистанционно.

Верховный суд ранее признавал, что упрощенный порядок предоставления потребительского кредита (путем ввода четырехзначного цифрового кода из СМС-сообщения) «противоречит порядку заключения договора потребительского кредита и фактически нивелирует все гарантии прав потребителя финансовых услуг», отмечает юрист юрфирмы «Митра» Артем Марков. Старший юрист консалтинга Legal principles Русудани Закарая также считает, что СМС-код — это недостаточное основание для вывода о наличии воли гражданина на получение кредита.

Вместе с тем представители банковского сообщества отмечают, что подтверждение со стороны заемщика согласия на получение кредита с помощью СМС является абсолютно законным. По словам главы Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, в данном случае подтверждение по СМС выступает простой электронной подписью, которую закон приравнивает к собственноручной. «Договор об этом гражданин подписывает лично, когда приходит на обслуживание в банк»,— говорит он. Начальник правового управления Ассоциации банков России Александр Абрамов обращает внимание, что, согласно позиции Верховного суда, сформулированной в октябре 2024 года в тематическом обзоре по делам о защите прав потребителей, не запрещается использовать СМС-коды для подписи договора. При этом, по мнению господина Емелина, рост количества решений в пользу граждан в спорах с банками в случае с кредитными мошенничествами связан с тем, что суды просто стали более тщательно разбирать такие случаи и находят у некоторых банков те или иные нарушения в процедуре выдачи онлайн-кредита.

Однако представители отрасли кибербезопасности считают способ подтверждения согласия на получение кредита при помощи кода из СМС недостаточно надежным. По словам коммерческого директора SafeTech Group Дарьи Верестниковой, код из СМС злоумышленник может получить многими способами: методами социальной инженерии, с помощью фишинга, программ удаленного доступа или вируса на телефон, а также в случаях подмены сим-карт и внутреннего фрода в банках и операторах сотовой связи.

Впрочем, отказа банков от онлайн-кредитования вряд ли стоит ожидать. По словам директора по развитию бизнеса ITD Group Александра Саксаганского, решением в текущей ситуации может стать внедрение дополнительных мер для подтверждения личности клиента перед выдачей кредита. «Например, можно использовать электронную подпись, созданную с помощью криптографических программ, или биометрические данные; без сомнения, рынок адаптируется к новым условиям, внедрив более надежные способы идентификации и подтверждения трансакций»,— указывает эксперт.

Максим Буйлов, Анна Занина