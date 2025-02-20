Арбитражные управляющие предлагают изменения для повышения эффективности банкротств

Арбитражный управляющий (АУ) Сергей Домнин в интервью «Ъ» поделился идеями точечных поправок к законодательству, которые помогут лучше искать имущество должников и ускорить время проведения банкротных процедур, которые, как правило, длятся несколько лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Домнин

Фото: из личного архива Сергей Домнин

Фото: из личного архива

В частности, господин Домнин считает, что полезно было бы подключить АУ к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), тем более что суды признают факт выполнения управляющими в банкротстве отчасти «публично-правовых функций». Подключение к СМЭВ, по словам Сергея Домнина, «ускорит получение информации об имуществе должника и его сделках по выводу активов, снизит нагрузку на суды, а в конечном итоге ускорит проведение банкротной процедуры и сократит сроки получения денег кредиторами».

Во-вторых, Сергей Домнин предлагает законодательно закрепить возможность переадресации жалоб на АУ из Росреестра в СРО, которая, по его словам, уже существует на практике, но в регулировании на этот счет сохраняется пробел.

Наконец, в-третьих, господин Домнин отмечает проблему, вытекающую из поправок 2024 года, повысивших суммы госпошлин за обращения в суды и обязавших платить эти пошлины в том числе по обособленным спорам внутри банкротных дел (ранее обращения в суд внутри банкротной процедуры пошлинами не облагались.— "Ъ"). Дело в том, что платить эти пошлины теперь должны и АУ, которые подают иски об оспаривании сделок должника и привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших обанкротившиеся компании. До удовлетворения этих исков и взыскания средств с этих ответчиков в конкурсной массе банкрота зачастую отсутствуют средства, за счет которых управляющие могут погасить свои судебные расходы, включая затраты на пошлины, а «из своего кармана» АУ платить тоже не хотят, поскольку расходы могут быть существенными (пошлина взимается в процентах от суммы иска) и нет гарантий, что они будут в дальнейшем компенсированы.

Сергей Домнин надеется на разъяснения Верховного суда об отсутствии обязанности управляющих платить госпошлины за свой счет, когда они подают иски не в своих личных интересах, а в интересах кредиторов. Либо, допускает господин Домнин, законодателю или высшей судебной инстанции можно было бы рассмотреть вопрос об освобождении управляющего от уплаты госпошлины, в том числе при подаче заявления о «субсидиарке».

Подробнее читайте в интервью Сергея Домнина «Ъ», которое выйдет позже на сайте и в газете.

Анна Занина