В Ярославле на торги выставлено право застраивать территорию в Заволжье
В Ярославле объявлен новый аукцион на право комплексного развития незастроенной территории в районе улиц Моховой и 1-ой Шоссейной в Заволжском районе города. Информация размещена на сайте мэрии.
Фото: мэрия Ярославля
Начальная цена права — 22,3 млн руб. Общая площадь территории составляет 55,4 тыс. кв.м. Предусматривается малоэтажная и среднеэтажная застройка, то есть многоквартирные дома не выше 8 этажей.
Застройщик будет обязан в течение 8 месяцев после заключения договора подготовить документацию по планировке территории, после ее утверждения провести кадастровые работы, и уже в течение 9 лет построить и ввести объекты капитального строительства. За свой счет застройщик также должен будет расселить шесть жилых помещений, расположенных в аварийном и подлежащем сносу доме на 1-ой Шоссейной, 24б. Кроме того, подразумевается возведение дошкольной образовательной организации на 90 мест, которая впоследствии будете передана в муниципальную собственность.
Общий срок реализации проекта — 10 лет. Застройщика планируют выбрать 25 марта.
Ранее участок уже выставлялся на торги в августе 2024 года, но не был продан.