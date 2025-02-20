В Ярославле на торги выставлено право застраивать территорию в Заволжье

В Ярославле объявлен новый аукцион на право комплексного развития незастроенной территории в районе улиц Моховой и 1-ой Шоссейной в Заволжском районе города. Информация размещена на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Начальная цена права — 22,3 млн руб. Общая площадь территории составляет 55,4 тыс. кв.м. Предусматривается малоэтажная и среднеэтажная застройка, то есть многоквартирные дома не выше 8 этажей.

Застройщик будет обязан в течение 8 месяцев после заключения договора подготовить документацию по планировке территории, после ее утверждения провести кадастровые работы, и уже в течение 9 лет построить и ввести объекты капитального строительства. За свой счет застройщик также должен будет расселить шесть жилых помещений, расположенных в аварийном и подлежащем сносу доме на 1-ой Шоссейной, 24б. Кроме того, подразумевается возведение дошкольной образовательной организации на 90 мест, которая впоследствии будете передана в муниципальную собственность.

Общий срок реализации проекта — 10 лет. Застройщика планируют выбрать 25 марта.

Ранее участок уже выставлялся на торги в августе 2024 года, но не был продан.

Алла Чижова