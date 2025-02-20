Суд в Сочи арестовал экс-депутата и девелопера Сергея Эксузяна

Центральный районный суд Сочи заключил под стражу экс-депутата городского собрания курорта девелопера Сергея Эксузяна, в отношении которого полиция завела дело о мошенничестве. Об этом изданию сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gs-sochi.ru Фото: gs-sochi.ru

Мера пресечения избрана на два месяца.

В среду Сергей Эксузян был задержан в аэропорту Сочи в рамках расследования городской полицией дела о мошенничестве. Утром в четверг пресс-служба ГУ МВД Кубани, сообщила, что, по предварительным данным, задержанный совместно с неустановленными лицами оформил право собственности на принадлежащий РФ земельный участок площадью 2 тыс. кв. м в поселке Дагомыс.

«Ъ-Сочи» писал, что Сергей Эксузян в 2022 году был лишен депутатских полномочий за совмещение депутатской работы и предпринимательской деятельности. Также в последние годы он активно судился с сочинскими властями и Генпрокуратурой. В рамках одного из продолжающихся процессов надзорное ведомство пытается доказать ничтожность сделки по приобретению девелопером земельного участка как раз такой же площади. Минувшим летом Верховный суд отменил все судебные акты, принятые по этому делу в пользу Генпрокуратуры. Сейчас дело возвращено на пересмотр в Центральный суд Сочи, по нему проводится экспертиза.

Подробнее об этом — в материале «В "Садах Киви" созрело дело».

Михаил Волкодав