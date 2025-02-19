В «Садах Киви» созрело дело

В Сочи задержан бывший депутат городского собрания и учредитель банкротящейся девелоперской компании «Сады Киви» Сергей Эксузян. Правоохранители пока не сообщают подробностей предъявляемых к нему претензий. Застройщик в последнее время активно судился с властями. По некоторым данным, его задержание может быть связано с имуществом, проходившим по иску Генпрокуратуры. В минувшем году она взыскала с него 110 млн руб. и два земельных участка, но Верховный суд РФ отменил это решение и вернул дело на пересмотр.



Фото: gs-sochi.ru

Бывший депутат городского собрания Сочи и учредитель местной девелоперской компании «Сады Киви» Сергей Эксузян задержан. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в прокуратуре Краснодарского края. По данным некоторых СМИ, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Об иных подробностях не сообщается. Дозвониться по мобильному телефону до господина Эксузяна корреспонденту «Ъ-Сочи» не удалось. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что уточняют информацию о задержании.

Сергей Эксузян в последние годы активно судился с сочинскими властями и Генпрокуратурой.

В частности, «Ъ-Кубань» писал, что его компания «Сады Киви» не смогла реализовать проект по возведению апарт-отеля с одноименным названием в Адлере на первой береговой линии, в районе железнодорожного вокзала. Причиной этого стало то, что Генпрокуратура РФ через суд отменила разрешение на строительство и аренду земельного участка, где возводился комплекс. Кроме того, сославшись на повреждение слоя почвы при строительстве, надзорное ведомство взыскало с застройщика 4,6 млрд руб. в интересах РФ и Сочи. Недостроенные корпуса апарт-комплекса, оцененные в 202 млн руб., были взысканы в пользу государства. Срыв проекта стал причиной банкротства девелопера.

Параллельно развивалась история с лишением Сергея Эксузяна депутатских полномочий (он являлся депутатом горсобрания Сочи с 2010 года). Генпрокуратура добилась лишения его мандата в 2022 году. Ведомство заявило, что «одновременное осуществление контрольно-нормотворческой деятельности» и ведение бизнеса происходили в условиях непрерывного конфликта интересов, а «извлечение прибыли в таких условиях является незаконным и коррупционным».

В связи с этим ведомство через суд конфисковало у него 110 млн руб. и два земельных участка площадью 1 га и 20 соток, которые якобы попадали в зону Сочинского нацпарка.

Однако экс-депутат, проиграв Генпрокуратуре все суды в Краснодарском крае, летом минувшего года смог добиться поддержки Верховного суда РФ, который отменил решения нижестоящих судов и вернул это дело на пересмотр. Сейчас оно находится на рассмотрении в Сочи. По делу назначена экспертиза.

Одновременно в рамках банкротной процедуры «Садов Киви» сейчас продолжается спор за детский сад «Золотой ключик» в сочинском поселке Дагомыс. Объект был построен девелопером вместе с двумя другими застройщиками и пожертвован городу. Сергей Эксузян рассказывал «Ъ-Кубань», что решение о строительстве детского сада было принято после обсуждения с бывшим руководством курорта проекта по возведению апарт-комплекса «Сады Киви». Застройщик воспринял общение с тогдашним сочинским руководством так, что возведение детсада поможет ему в получении разрешения на строительство апарт-комплекса. Теперь же конкурсные кредиторы оспаривают сделку по безвозмездной передаче доли в детсаду городским властям и требуют вернуть в конкурсную массу затраты на строительство учреждения. Ориентировочная стоимость объекта — 42,9 млн руб. Суд установил, что это пожертвование фактически совершалось за счет заемных средств при наличии долгов, которые впоследствии были включены в реестр требований кредиторов.

По некоторым данным, в рамках уголовного дела Сергею Эксузяну вменяется якобы хищение земельного участка площадью 20 соток в Сочи, судьба которого сейчас определяется в Центральном суде Сочи. Якобы речь идет об одном из тех участков, который пока безуспешно пытается изъять Генпрокуратура. Этот участок в 2006 году местные власти бесплатно предоставили местному жителю, являющемуся Героем Советского Союза. Но впоследствии земля была выкуплена физлицом и перепродана девелоперу. Тот разбил участок на мелкие наделы, застроил и практически полностью продал за 110 млн руб. Предположительно, правоохранители усмотрели признаки преступления в этих сделках. Однако достоверно суть претензий следствия к господину Эксузяну его юристам неизвестна.

Михаил Волкодав