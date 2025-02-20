Вертолет санавиации экстренно сел в Ставрополье из-за проблем с винтом

Пилоты Национальной службы санитарной авиации (НССА) предотвратили крушение санитарного вертолета «Ансат» в Ставропольском крае. Воздушное судно повреждено, однако серьезных последствий удалось избежать, сообщил «Ростех». На борту находились два пилота и два медицинских работника. Никто из них не пострадал.

«В ходе полета они столкнулись с технической проблемой, сделавшей машину практически неуправляемой. Пилоты проявили настоящие мужество и профессионализм, смогли посадить машину»,— говорится в сообщении Ростеха в Telegram-канале.

Во время полета у медицинского вертолета «Ансат» произошли неполадки с винтом, поэтому экипаж собирался вернуться в аэропорт вылета. Из-за частичной потери управляемости пилоты приняли решение о выработке топлива, чтобы совершить горизонтальную посадку.

В Транспортной прокуратуре подтвердили «Ъ», что пострадавших нет. По поручению Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова Ставропольской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Легкие многоцелевые вертолеты «Ансат» серийно выпускаются на Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех»). «Ансаты» составляют половину парка НССА. По данным «Ростеха», с 2018 года они помогли спасти более 42 тыс. человек в 54 российских регионах.

Дарья Опарина; Александра Ларинцева, Пятигорск