Челябинский министр предстанет перед московским судом

Челябинского министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева, подозреваемого в растрате в крупном размере, 20 февраля этапировали в Москву для избрания меры пресечения. Вместе с ним в столицу также отправили еще двух фигурантов — бывших руководителей АО «Южуралмост» Александра Зырянова и Константина Зарипова. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ РФ по делу министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области также допросили сына бывшего губернатора региона Бориса Дубровского — Александра Дубровского, гендиректора ООО «Лидер плюс», экс-главу отдела ФСБ по Златоусту Геннадия Вильшенко. По данным СМИ, их отпустили.

Корреспонденту «Ъ-Южный Урал» не удалось связаться с Александром Дубровским и Геннадием Вильшенко. Как сообщает 74.ru, господин Вильшенко рассказал, что вопросов со стороны ФСБ к нему не было. В основном речь шла о его сыне — бывшем акционере АО «Южуралмост» Сергее Вильшенко. Он, по словам собеседника 74.ru, более шести лет живет за границей.

О задержании главы миндортранса Челябинской области Алексея Нечаева стало известно 19 февраля. В этот день сотрудники правоохранительных органов провели в его доме и на месте работы обыски, изъяли документы и технику. Челябинское УФСБ РФ сообщало, что Алексей Нечаев подозревается в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере). По этой статье может грозить наказание в виде десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Вместе с Алексеем Нечаевым задержали заместителя начальника правового управления челябинского миндортранса Станислава Куликова, бывших руководителей и совладельцев АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан» Александра Зырянова, Константина Зарипова и Геннадия Вильшенко, а также Александра Дубровского — сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

ЗАО «Южуралавтобан» и АО «Южуралмост» являлись одними из самых крупных подрядчиков на рынке ремонта и строительства дорог в Челябинской области. Первая компания во время губернаторства Михаила Юревича в 2012-2014 годах получала самые выгодные контракты в регионе. «Южуралавтобан» в 2018-м признан банкротом. Его преемником является АО «Южуралмост». Компания также занимала доминирующие позиции на дорожном рынке, но уже в 2015-2017 годах, когда губернатором был Борис Дубровский. Федеральная антимонопольная служба в 2019 году признала сговор на торгах между «Южуралмостом», господином Дубровским и челябинским министерством дорожного хозяйства. Стороны заключили антиконкурентное соглашение, в результате которого дорожный подрядчик стал победителем десяти аукционов на сумму почти 2,4 млрд руб. ФАС оштрафовал компанию на 484 млн руб., а Борис Дубровский ушел в отставку вскоре после решения о сговоре. В июне 2023 года «Южуралмост» был признан банкротом.

В 2018 году Сергей Вильшенко стал фигурантом уголовного дела о хищении 1,2 млрд руб. у РЖД. Транспортная компания «Азия-Транс» в 2012-2015 годах должна была оказывать логистические услуги филиалу РЖД — Центральной дирекции по ремонту пути. Однако перечисленные деньги выводились по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. В хищении подозреваются еще двое человек — генеральный директор «Азия-Транс» Евгений Матвеев, бывший гендиректор компании «Прожектор» Алексей Кириллов. Он был фактическим владельцем «Азии-Транс». Головной компанией этой организации является АО «Амарант», которым, по данным «СПАРК-Интерфакс», руководит Геннадий Вильшенко в статусе исполняющего обязанности гендиректора.

Ольга Воробьева