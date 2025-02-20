Красная Поляна в Сочи стала самым популярным горнолыжным курортом в сезоне 2024/25. По данным интернет-магазина туров Travelata.ru, этой зимой там катаются 86% российских туристов. Далее по популярности идут курорты Архыз и Домбай. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал «Ъ-Сочи», почему Красная Поляна значительно опережает курорты Северного Кавказа, и смогут ли они составить ей конкуренцию в перспективе.



Сергей Ромашкин

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«Какие факторы важны для туристов, когда они едут отдыхать на горнолыжный курорт? Прежде всего, это количество и протяженность трасс. Еще один фактор — количество подъемников. Желательно, чтобы на них не было очередей. Третий фактор — близость аэропорта. Это позволяет туристам вылететь с утра на курорт, разместиться в отеле и еще успеть в тот же день покататься на трассах. По всем трем факторам Красная Поляна является безусловным лидером. В трех зонах катания протяженность трасс составляет около 180 км. Такой протяженности пока больше нет ни на одном отечественном курорте. Для сравнения: самый популярный зимний курорт на Северном Кавказе Архыз включает в себя около 30 км трасс. В России есть около 200 мест, где туристы могут кататься на лыжах. Но далеко не все из них можно назвать курортами. На 26 курортах протяженность трасс составляет более 10 км.

В Красной Поляне десятки отелей различного качества и разных лет постройки. Если брать средства размещения, которые строились к Олимпиаде в 2010-2013 годах, то каким-то из них, скорее всего, требуется обновление. Тем не менее в целом отели там выглядят очень неплохо. В Приэльбрусье или в том же Домбае есть и более возрастные отели, и туристов они вполне устраивают.

Все зимние курорты с чего-то начинали. В том числе и Красная Поляна. Когда-то там была всего одна трасса и один подъемник. Но жизнь не стоит на месте. В целом рынок горнолыжных курортов находится в активном развитии. Красная Поляна — пока на первом месте среди горных курортов. Остальным нужно последовательно развивать свою инфраструктуру, строить новые трассы, подъемники. Потеснить лидера будет сложно. Но попасть в первую тройку горнолыжных курортов России вполне реально».