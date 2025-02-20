Renault находит партнерство с Geely более естественным, чем с Nissan

Партнерство Renault SA с китайской Geely может быть естественнее многолетнего альянса французского автопроизводителя с Nissan Motor. Об этом, как сообщает Bloomberg, заявил генеральный директор Renault Лука де Мео.

По словам господина де Мео, китайский автопроизводитель — прекрасная компания, работающая очень быстро. «Есть много того, что мы могли бы делать вместе»,— заметил гендиректор Renault, добавив, что партнерство с китайской компанией, «возможно, более естественное, чем с Nissan», учитывая исторически разные взгляды двух компаний.

На этой неделе Renault и Geely объявили о планах совместного производства и продажи электромобилей в Бразилии. Кроме того, они уже производят силовые агрегаты в Южной Корее.

Geely Automobile Holdings, принадлежащая китайскому миллиардеру Ли Шуфу, была создана в 1997 году. В настоящее время ей принадлежат Volvo Cars, London Vehicle Company. Кроме того, она является мажоритарным акционером британской Lotus Cars и крупнейшим акционером Volvo Group и Daimler.

Renault, постепенно выходящий из альянса с Nissan, продолжает контролировать 36% акций японского производителя.

Виктор Буй