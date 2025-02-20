Нидерланды вернут Нигерии артефакты XV–XIX веков

Министерство культуры Нидерландов по просьбе властей Нигерии вернет в эту страну 113 предметов ее культурного и исторического наследия — бенинскую бронзу, находящуюся в коллекциях нидерландских музеев. По словам министра культуры Нидерландов Эппо Брейнса, этим решением Нидерланды вносят свой вклад «в исправление исторической несправедливости, которая ощущается по сей день».

Бенинская бронза — предметы из бронзы или латуни, изготовленные в XV–XIX веках мастерами Королевства Бенин, располагавшегося на территории, которую занимает современная Нигерия. В 1897 году в земли королевства вторглись британские войска, подавили восстание бенинцев и вывезли оттуда сокровища и культурные ценности в Великобританию. Со временем эти предметы оказались в европейских музеях, в частности в коллекции этнографического Всемирного музея в Лейдене. В числе 113 артефактов, которые лейденский музей вернет в Нигерию, бронзовые и латунные фигурки, таблички, украшения для волос и так далее. Кроме того, еще шесть артефактов, вывезенных в 1897 году из Королевства Бенин, вернет Нигерии муниципалитет Роттердама. Среди этих предметов таблички, колокольчик, подставка для кокоса и т. п.

В последние годы власти Нигерии регулярно и настойчиво обращаются к европейским музеям с призывом вернуть артефакты на родину. И в некоторых случаях им удается добиться успеха. Так, в 2023 году часть предметов из своей коллекции Нигерии передал Этнографический музей Раутенштрауха-Йоста в Кёльне, а в 2022 году — лондонский Музей Хорнимана.

Алена Миклашевская