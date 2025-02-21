Одного дела хватило на четыре приговора

Суд в Москве четвертый раз рассмотрел дело бывшего индивидуального предпринимателя, ныне юриста Антона Лычагина и его коллеги Ольги Лукашевой, которым инкриминировалось мошенничество. По версии обвинения, несколько лет назад они взяли крупную сумму у предпринимателя, пообещав ему «решить вопрос» в арбитраже с возвращением вексельного долга, однако договоренности не выполнили. Суд каждый раз назначал не признающим вины фигурантам сроки, которые они уже отбыли под арестом, но осужденные неизменно добивались пересмотра дела. Однако и на этот раз приговор оказался тем же.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И после четырех обвинительных приговоров Антон Лычагин не согласился с судебным решением и будет его обжаловать

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ И после четырех обвинительных приговоров Антон Лычагин не согласился с судебным решением и будет его обжаловать

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Очередной процесс по делу Антона Лычагина и Ольги Лукашевой стартовал в феврале 2024 года. На оглашении приговора посторонних не было — пришли только участники процесса.

Как уже сообщал “Ъ”, уголовное дело, которое Гагаринскому суду столицы пришлось на данный момент рассматривать уже четыре раза, было возбуждено следственным управлением СКР по Южному административному округу Москвы 29 ноября 2017 года. Заявителем по нему выступил предприниматель Владимир Мишин. Он сообщил правоохранителям, что в 2016 году по доверенности от ООО «Комдиагностика» безуспешно пытался получить у ЗАО «Новый Промышленный банк» (признан банкротом в январе 2019 года) долг по векселю в размере 390 млн руб. Отчаявшись добиться своего, он обратился за советом к своему знакомому, на тот момент индивидуальному предпринимателю Антону Лычагину, а тот пообещал подключить к решению проблемы своего знакомого юриста Ольгу Лукашеву, имевшую богатую практику ведения дел в арбитражных судах.

Владимир Мишин согласился на сотрудничество с юристом, после чего Антон Лычагин, по материалам дела, сообщил господину Мишину, что «вопрос можно решить за €110 тыс.». Тот согласился, после чего господин Лычагин запросил с него аванс — €25 тыс.— за то, что госпожа Лукашева составит от имени ООО ходатайство в арбитраж о наложении ареста на 250 млн руб., принадлежавших ответчику. Когда же ходатайство будет удовлетворено, еще 6 млн руб. якобы нужно будет дать уже «для судьи».

Потерпевший Мишин утверждал на следствии, что сразу передал для решения вопросов в арбитражном суде не только €25 тыс., но и 6 млн руб., однако ходатайство о наложении ареста на средства банка не было удовлетворено. А когда арбитражный суд отказал ООО «Комдиагностика» во взыскании вексельного долга, господин Мишин, посчитав себя обманутым, и обратился с заявлением в СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Лукашева

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Ольга Лукашева

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Первый раз обвинительный приговор по делу Антона Лычагина и Ольги Лукашевой был вынесен еще в 2019 году. Они были признаны виновными соответственно в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и пособничестве в особо крупном мошенничестве (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорены соответственно к 4,5 года и 2 годам 11 месяцам лишения свободы. Отметим, что такого наказания в прениях требовала и прокуратура. К моменту вынесения судебного решения эти сроки фигуранты уже отбыли в следственных изоляторах и под домашним арестом, поэтому они остались на свободе.

Однако сами госпожа Лукашева и господин Лычагин, которые и на следствии, и в суде категорически отказывались признать вину, с приговором не согласились и обжаловали его. У фигурантов имеется своя версия событий, которую они отстаивают на протяжении всех судебных разбирательств.

В частности, Ольга Лукашева поясняла в суде, что получила от господина Лычагина на свою юрфирму 2 млн руб. в счет оказания юридических услуг по взысканию вексельного долга в соответствии с заключенным договором и даже заплатила впоследствии с этой суммы предусмотренные законом налоги. А после возбуждения уголовного дела, по словам юриста, она вернула Владимиру Мишину эту сумму. В свою очередь, Антон Лычагин настаивает, что остальные деньги он передал другому специалисту по банковскому праву, себе же оставил 1,5 млн руб. в качестве комиссионных, но и эти деньги готов вернуть заявителю (на первом процессе он это сделал).

Кроме того, юрист Лычагина отвергла доводы потерпевшего о том, что она не смогла выполнить взятые на себя обязательства по взысканию вексельного долга. «Как я могла это сделать, если нас с Антоном Лычагиным отправили в СИЗО в рамках возбужденного в отношении нас дела в тот момент, когда спор по векселям был в полном разгаре, и далее он продолжался до 2020 года»,— заявляла подсудимая Лукашева. А то, что в итоге господину Мишину не удалось в Московском арбитражном суде добиться возврата долга, указывала подсудимая, объяснялось тем, что предъявленные к оплате в банк пять векселей на сумму 390 млн руб. были признаны поддельными. В связи с этим Антон Лычагин и Ольга Лукашева выражали в судах недоумение тем обстоятельством, что вопрос с подделкой ценных бумаг следственные органы почему-то не заинтересовал и заявителя Мишина не привлекали к ответственности.

Кроме того, подсудимые были не согласны с признанием господина Мишина потерпевшим, поскольку он требовал не свои деньги.

Как бы то ни было, апелляционная инстанция Мосгорсуда приговор отменила и направила дело на новое рассмотрение в Гагаринский суд. Затем как под копирку прошли еще три процесса. В ходе прений сторон прокурор каждый раз запрашивал сроки, которые были назначены на первых слушаниях. Юристы и их адвокаты доказывали, что их подзащитные не виновны и их следует оправдать. Последний раз в качестве одного из доводов они привели сам факт того, что вышестоящие судебные инстанции каждый раз отправляют дело на новое рассмотрение. Однако и этот аргумент особого впечатления на суд не произвел. В очередной раз фигурантам было назначено то же самое наказание.

После заседания адвокат осужденного Лычагина Владислав Сорокин заявил “Ъ”, что он и его коллега обязательно обжалуют и это судебное решение.

Алексей Соковнин