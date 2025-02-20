Якобы тонущий в Азовском море сухогруз стоит в порту — МЧС

Торговое судно «Павел Грабовский», получившее, по информации СМИ, пробоину в море неподалеку от Азова, находится в Азовском морском порту. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Сухогруз перевозил кукурузу из Ростова в турецкий Самсун, однако, по сообщениям ряда изданий, оказался поврежден. В ведомстве уточнили, что с судном проводят ремонтные работы. В пресс-службе Азовского морского порта подтвердили, что сухогруз «не тонет».

Дмитрий Ковалевский