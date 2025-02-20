Песков: подход администрации Трампа по Украине импонирует России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что цели России на Украине должны достигаться предпочтительно мирными средствами, путем переговоров. По его словам, администрация президента США Джо Байдена хотела продолжения военных действий и тратила на это деньги своих граждан. Подход к этому вопросу нового американского лидера Дональда Трампа, подчеркнул представитель Кремля, импонирует Москве.

«Мы видим, что определенные есть разногласия между Вашингтоном и Киевом»,— сказал Дмитрий Песков журналистам. Так он ответил на вопрос, считают ли в Кремле заявление Дональда Трампа о президенте Украины Владимире Зеленском свидетельством разногласий между Киевом и Вашингтоном и с кем в таком случае Москва готова вести переговоры.

«Старая, предыдущая администрация Вашингтона исходила из постулата, что нужно продолжать войну до последнего украинца, прежняя администрация Вашингтона не заявляла никаких целей об инициировании мирного процесса, они говорили только о войне и тратили на это деньги американских налогоплательщиков. Новая администрация Вашингтона придерживается иных взглядов. Они говорят о том, что необходимо как можно скорее наладить мир и сделать это посредством переговоров»,— пояснил пресс-секретарь. При этом, по словам Дмитрия Пескова, пока конкретики в плане самого урегулирования мало.

19 февраля Дональд Трамп в посте в Truth Social назвал Владимира Зеленского диктатором, отказавшимся от проведения выборов главы государства, и призвал его «поторопиться», иначе у него не останется страны. Президент США считает, что господин Зеленский мог остановить боевые действия раньше, но «намерен это продолжать». Господин Трамп подчеркнул, что США тем временем «ведут успешные переговоры» с Россией об урегулировании конфликта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Язык Киев подведет».

Лусине Баласян