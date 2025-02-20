Боевое крещендо

В субботу в Эр-Рияде пройдет вторая часть главного в истории отечественного боксерского противостояния. Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол, два выдающихся и очень разных бойца, снова разыграют звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг). В октябре, в первом бою между ними, верх взял Бетербиев, но в такой плотной борьбе и с таким крохотным преимуществом, что перед матчем-реваншем самый популярный прогноз насчет его исхода сводится к равенству шансов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению большинства экспертов, шансы на победу в повторном бою между Артуром Бетербиевым (слева) и Дмитрием Биволом приблизительно равны

Фото: Ben Whitley / PA Images / Getty Images По мнению большинства экспертов, шансы на победу в повторном бою между Артуром Бетербиевым (слева) и Дмитрием Биволом приблизительно равны

Фото: Ben Whitley / PA Images / Getty Images

Статус второго боя между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом в действительности подчеркивает сама по себе программа вечера в столице Саудовской Аравии. Неприметных, скромных по масштабу турниров Главное управление по развлечениям этой страны, несколько лет назад решившее щедро инвестировать в боксерские мероприятия, в принципе не устраивает. Но масштаб очередного, которое организаторы назвали The Last Crescendo («Последнее крещендо»), таков, что, когда они говорят, что ничего подобного еще не было, их даже не обвинишь в чрезмерной любви к гиперболизации собственных достижений. Помимо поединка, столкнувшего Бетербиева и Бивола, еще полдюжины титульных, за чемпионские пояса. Причем чуть ли не каждый мог превратиться в украшение какого-нибудь крупного турнира, чуть ли не в каждом выступает знаменитость или сразу две. Фамилии сплошь знакомые любому, кто следит за происходящим в боксе,— Даниэль Дюбуа, Шакур Стивенсон, Исраил Мадримов, Каллум Смит.

Но все равно тот поединок, который является центральным, который программу венчает, затмевает все остальные, оставляя их в густой своей тени. И никому это не кажется странным, потому что ведь и правда речь идет о чем-то большом и доверху наполненном разными наблюдениями и воспоминаниями.

Воспоминания весьма свежие. Первый бой между Артуром Бетербиевым, на тот момент обладателем титулов Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), и Дмитрием Биволом, тоже не знавшим осечек владельцем звания Всемирной боксерской ассоциации (WBA), состоялся в том же Эр-Рияде в октябре. Феноменальный «панчер» Бетербиев в нем одолел феноменального тактика Бивола, собрав все пояса, но одолел так, что ни у кого не было сомнений в том, что реванш необходим под каким углом ни посмотри,— и потому что интерес к нему из-за сохранившейся некоторой недосказанности будет огромным, и потому что вообще обойтись без реванша было бы какой-то чудовищной несправедливостью, учитывая цену стоявшего на кону в противостоянии приза.

Артур Бетербиев впервые в профессиональной карьере, в которой до этого накопил два десятка нокаутов подряд, победил по очкам. На одной из карт была зафиксирована ничья. Увидев единственную, зафиксировавшую солидный, 116:112, отрыв Бетербиева, представители Дмитрия Бивола сразу же приняли решение подать протест на исход матча, и в боксерском сообществе к нему отнеслись с пониманием: в конце концов на эти цифры Павла Кардыни стоило обратить внимание хотя бы ради того, чтобы соответствующие структуры проверили его квалификацию, с реальностью они совсем не вязались. А те, кто переживали за Бивола, указывали и на его небольшое превосходство по попавшим в цель ударам, и на то, что, по сути, его поражение — плод исключительно спурта соперника в трех заключительных раундах, неожиданного не столько из-за ветеранского возраста Артура Бетербиева, сколько из-за того, что вообще-то это соперник привык к 12-раундовым поединкам, а он — к тому, чтобы все решать пораньше, не затягивая. Но это представление оказалось неверным. Как, впрочем, и многие другие, связанные с главным в истории российского бокса соперничеством.

Перед вторым боем в этом соперничестве мало изменений. Гонорары, которые в октябре составляли примерно по $10 млн для каждого, судя по сообщениям источников, слегка подросли.

Артуру Бетербиеву, имеющему теперь ранг абсолютного чемпиона, в январе исполнилось сорок. Отметка формально серьезная: бокс — вид, в котором карьеры длятся долго, но, как ни крути, примеры, когда спортсмен и на пятом десятке сохраняет идеальную форму, единичны. Однако на данный нюанс мало кто обращает внимание. Вряд ли за четыре месяца с Бетербиевым могло произойти что-то, укравшее у него прежнюю шикарную «физику». Ажиотаж вокруг двух российских полутяжей стал еще больше. Ну а прогнозы насчет того, во что выльется их новый бой,— еще осторожнее.

Расписываются в беспомощности даже те, для кого в боксе нет никаких секретов,— бойцы с громкими именами и внушительными послужными списками. Карл Фрэмптон признавался, что сейчас поставил на Дмитрия Бивола только потому, что в октябре ставил на Артура Бетербиева, а Амир Хан — потому что с Биволом его связывает близкая дружба: «Хотя и Артур мой дорогой брат». Теофимо Лопес говорил, что болеет за претендента, но все-таки чемпион, боксер более жесткий, ему кажется вариантом понадежнее, а Энтони Ярд — о том, что преимущество Бетербиева в предыдущем бою могло быть, на его взгляд, и посолиднее, если бы он действовал более решительно и агрессивно. И он-то, чемпион, это наверняка понял, а значит, по идее должен добавить.

Рой Джонс, когда его попросили поделиться мнением насчет того, как будет развиваться февральский поединок, начал было увлеченно делиться мыслями по поводу соли «эпического матча» и рассказывать про то, что Бетербиеву надо быть ближе к самому себе, бьющему, беспощадному бойцу, а это риск, так как дает возможность Биволу шанс контратаковать… Но потом, кажется, плюнул на никак не складывающуюся четкую картину: «И Артур научился многому в первом бою, и Дмитрий научился многому. Посмотрим, что из этого выйдет». А выйти, как и в октябре, может, похоже, что угодно.

Алексей Доспехов