СКР начал проверку сообщений о нарушении прав граждан во время выборов в Абхазии

Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила, что ведомство проводит процессуальную проверку по поводу нарушения прав граждан на выборах президента Абхазии. В ее рамках ведомство назначило лингвистические и другие экспертизы, по итогам которых примут процессуальное решение.

Согласно информации в СМИ, 19 февраля в поселок Цандрипш Гагрского района Абхазии прибыла группа лиц примерно на 20 машинах. Там они оказывали давление на местных глав поселений, чтобы те склонили местных армян не участвовать в выборах. Утверждается, что в группировке участвовали Дима Ардзинба, Масик Шакрыл и другие лица.

15 февраля в Абхазии прошел первый тур досрочных выборов президента, назначенных после политического кризиса в республике из-за инвестиционного соглашения с Россией. Во второй прошли бывший вице-президент, временно занимавший должность президента, Бандра Гунба, и оппозиционер Адгур Ардзинба. 17 февраля председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ об угрозах жителям Абхазии с гражданством РФ на выборах президента.

Подробнее о выборах — в материале «Ъ» «Абхазия ушла на второй круг».

Никита Черненко