В центре Казани перекроют ряд улиц из-за съемок фильма

В центре Казани 25 февраля для съемок фильма «Айда» введут ограничение на движение и парковку транспортных средств. Соответствующий проект постановления сейчас находится на антикоррупционной экспертизе.

Ограничение введут на следующих улицах:

ул. Кремлевская, на участке от ул. Университетская до пл. 1 Мая;

ул. Чернышевского, на участке от ул. Профсоюзная до ул. Дзержинского;

ул. Джалиля, на участке от ул. Профсоюзная до ул. Дзержинского;

ул. Кави Наджми, на участке от ул. Профсоюзная до ул. Дзержинского;

ул. Астрономическая, на участке от ул. Профсоюзная до ул. Кремлевская;

ул. Лобачевского, на участке от ул. Кремлевская до ул. Дзержинского;

ул. Университетская, на участке от ул. Профсоюзная до ул. Кремлевская;

ул. Профессора Нужина, на участке от ул. Пушкина до ул. Кремлевская.

Меры будут действовать с 00:00 до 18:00.

Ранее сообщалось, что на нескольких участках улицы Батыршина ограничат движение транспорта до 31 мая из-за работ, связанных с реконструкцией магистрального тепловода.

Артём Дергунов