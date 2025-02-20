Житель Сочи задержан при попытке поджога электрооборудования на железной дороге

В Сочи сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили диверсию на железной дороге, которую готовил местный житель по заданию военизированного формирования Украины, признанного террористическим на территории РФ. В сообщении управления ФСБ говорится, что гражданин 1980 года рождения намеревался поджечь железнодорожное электрооборудование.

По данным ФСБ, житель Сочи по собственной инициативе связался через мессенджер Telegram с представителями проукраинской террористической организации и получил задание поджечь релейный шкаф на железной дороге. Злоумышленник изготовил три самодельных зажигательных устройства и отправился в пригород Сочи, к линии железной дороги. Совершить поджог он не успел, так как был задержан сотрудниками ФСБ. Объект транспортной инфраструктуры не пострадал.

В отношении жителя Сочи возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ). За совершение диверсии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Анна Перова, Краснодар