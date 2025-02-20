В челябинскую больницу поступило фальсифицированное мясо

В Челябинске медицинское учреждение получило 144,3 кг мяса говядины с признаками фальсификации. Выяснилось, что предприятие, производящее эту продукцию, на самом деле не занимается разведением животных, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Мясо поступило в больницу в феврале этого года. Россельхознадзор установил, что его произвела агрофирма из Республики Чувашии в ноябре прошлого года и направила в адрес 19 предприятий, в том числе к предпринимателю из Челябинска. Всего он получил 1 т говядины и поставил их другой компании, которая и стала поставщиком продукции для медучреждения.

Выяснилось, что агрофирма на самом деле не занимается разведением животных и договоры на оказание ветеринарных услуг не заключает. Несмотря на это, с сентября 2024-го по январь 2025 года она произвела более 800 т говядины.

Агрофирма была исключена из реестра производителей. Предпринимателю, компании и больнице Челябинска необходимо уничтожить остатки мяса.