Замглавы ЦНИИмаш обвиняют во взяточничестве

Заместителю гендиректора Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Ивану Юдакову предъявлено обвинение в мошенничестве и взяточничестве. Сума хищений составляет более 100 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела в распоряжении агентства.

Вчера, 19 февраля, суд продлил срок заключения Юдакова под стражей до 26 апреля 2025 года. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело возбудили в августе 2024 года, 3 сентября 2024 года решением Замоскворецкого районного суда обвиняемый был помещен под домашний арест.

Вторым фигурантом по делу является предприниматель Михаил Шторм. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он также участвовал в хищении средств компании ЦНИИмаш. Как сообщили ТАСС, оба фигуранта сотрудничают со следствием.

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения — головной научно-исследовательский институт «Роскосмоса». ЦНИИмаш является центральным аналитическим предприятием госкорпорации в области ракетно-космической техники России.