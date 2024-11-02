В «Европе» после реконструкции открыли старейший итальянский ресторан Carbonara

В Екатеринбурге после реконструкции открылся один из старейших и самых больших итальянских ресторанов Екатеринбурга – Carbonara Кирилла Шлаена. Как рассказали представители заведения, в ресторане полностью изменили интерьер и перезапустили кухню.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: предоставлено рестораном Carbonara Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 8 Фото: предоставлено рестораном Carbonara Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Шеф-поваром ресторана является итальянец Джузеппе Дави (также шеф ресторана «Батлер» на Патриарших прудах в Москве, который рекомендован гидом «Мишлен»). Заведение работает с итальянскими продуктами и деликатесами, рыбой из Средиземного моря. В меню представлена неаполитанская пицца, фирменная паста, домашнее мороженое и канноли по семейным рецептам шефа и другие итальянские блюда.

Заведение работает в ТЦ «Европа» и имеет большую историю. В 1910 году на месте входа в ресторан со стороны улицы Вайнера (тогда она называлась Успенской), открылся итальянский ресторан «Венеция». «Сейчас на парадной лестнице устроена небольшая экспозиция, где собрали рекламные публикации ресторана "Венеция" в екатеринбургских газетах, ресторанную посуду и фотографии известных горожан, которые посещали заведения Екатеринбурга в то время. Ресторан Carbonara является старейшим и самым большим итальянским рестораном Екатеринбурга. Сегодня он с гордостью продолжает историю, начавшуюся 115 лет назад»,– прокомментировали представители заведения.

В ресторане работают четыре зала, один из них «Патио» – светлый зал с большими окнами и зеленой аркой. На светлых стенах – росписи с сюжетами по мотивам античной мифологии, иронично осмысленной современными художниками. Самый нарядный зал ресторана – «Центральный зал». Здесь расположены бар и небольшая сцена, на которой выступает группа La Banda Carbonara. Стену из лакированных панелей украшает итальянский триптих современного русского художника-импрессиониста Сергея Кияницы. Также в Carbonara есть камерный зал «Библиотека» и зал с отдельным входом «Семейная мансарда»

Мария Игнатова