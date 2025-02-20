Пожар в бывшем здании ИТМиВТ в Москве локализовали

Возгорание в административном здании на Варшавском шоссе локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м., сообщила пресс-служба МЧС. Для тушения авиация за 65 раз сбросила более 400 т воды. Речь идет о здании, где ранее находился филиал института точной механики и вычислительной техники имени С. А. Лебедева (ИТМиВТ).

Пожар произошел накануне, 19 февраля, поздно вечером. По данным МЧC, из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. К тушению привлечены 170 сотрудников МЧС, 50 единиц техники, а также вертолет Ка-32 Московского авиацентра.

Здание бывшего филиала ИТМиВТ расположено по адресу Варшавское шоссе, д.125 к. 3.. Дептранс Москвы передавал, чо из-за возгорания движение Проектируемому проезду № 5150 затруднено, на месте работают оперативные службы.