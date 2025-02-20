В Москве при пожаре в здании бывшего филиала ИТМиВТ обрушилась кровля

На Варшавском шоссе в Москве произошел пожар в административном здании на площади 1,5 тыс. кв м, сообщила пресс-служба столичного МЧС. Речь идет о здании, где ранее находился филиал института вычислительной техники имени С. А. Лебедева (ИТМиВТ).

«Из него на улицу самостоятельно вышли 30 человек. Сведений о пострадавших не поступало»,— говорится в сообщении ведомства. Telegram-канал Shot пишет, что в здании произошло обрушение кровли, «есть угроза взрыва газовых баллонов».

«От помещения почти ничего не осталось. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Обрушилась крыша и стены института»,— пишет медиапроект и публикует видеоролики с места пожара. К вылету готовится пожарная авиация, отмечает агентство «Москва».