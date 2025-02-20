Территория Курской области, находящаяся под контролем вооруженных сил Украины, сокращена более чем в два раза, освобождено свыше 800 кв км, примерно 64% от изначально занятой территории (1268 км км), сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«За шесть с половиной месяцев ВСУ лишились свыше 62 тысяч человек личного состава элитных частей и около 5,6 тысячи единиц ВВСТ. На этом фоне на Западе заговорили о стратегической ошибке киевского режима. Красивой картинки не получилось», — сказал он в интервью «Красной звезде».

Соединения ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 года. По словам господина Рудского, они хотели сорвать наступление армии РФ на Донбассе, но ни одно подразделения с приоритетных направлений снято не было. Для противостояния ВСУ в регионе была создана группировка войск из соединений ВДВ и морской пехоты, пояснил он.