К тушению пожара в бывшем здании ИТМиВТ в Москве привлекли авиацию

К тушению пожара в административном здании на Варшавском шоссе привлечен вертолет Ка-32 московского авиацентра, сообщила пресс-служба столичного МЧС. Речь идет про здание, где ранее находился филиал института точной механики и вычислительной техники имени С. А. Лебедева (ИТМиВТ).

По данным спасательного ведомства, площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв м. По данным СМИ, в здании обрушилась кровля и частично стены, «есть угроза взрыва газовых баллонов». Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек, сообщали в МЧС.

Пожар приходит в здании по адресу Варшавское шоссе, д.125 к. 3. Департамент транспорта Москвы сообщает, что в связи с возгоранием движение по Проектируемому проезду № 5150 затруднено, на месте работают оперативные службы.