В Курской области погиб волонтер из Суджи, ушедший добровольцем на СВО

В зоне СВО в Курской области погиб доброволец по имени Олег с позывным «Турист», до подписания контракта он был волонтером помогающей курским переселенцам организации «Домик добрых дел». Мужчина был родом из Суджи, у него остались жена и две дочери.

«С первых дней вторжения ВСУ, Олег трудился вместе с нами в "Домике добрых дел" и помогал людям, которые приходили за помощью. Тем людям, которые вынуждены были покинуть дома»,— говорится в сообщении организации во «ВКонтакте».

Руководитель организации Светлана Козина рассказала «РИА Новости», что Олег был переселенцем из Суджи, сначала работал волонтером, а потом вступил в ряды вооруженных сил. «Он с семьей проживая в ПВР помогал другим, таким же переселенцам, как и он сам»,— рассказала Светлана Козина. Бои с ВСУ в курском приграничье продолжаются с 6 августа 2024 года.