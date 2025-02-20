«ВКонтакте» обогнал YouTube по объему рекламы у блогеров

По итогам 2024 года «ВКонтакте» стал лидером по объему рекламных бюджетов на рынке инфлюенс-маркетинга, обогнав YouTube. На долю «ВКонтакте» (включая VK Video, «Клипы» и текстовые посты) пришлось 40% рынка, тогда как YouTube занял 30%, следует из исследования агентства Digital Church с которым ознакомился «Ъ».

Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) сохранил 15%, а оставшиеся 10% распределились между Telegram, Rutube, «Одноклассниками» и Yappy.

Общий объем рынка инфлюенс-маркетинга в 2024 году составил 44 млрд руб., что на 37% больше, чем годом ранее. Однако эксперты отмечают, что значительная часть доходов сегмента остается неучтенной из-за серых схем. Несмотря на рост отечественных платформ, они пока не могут предложить рекламодателям аудиторию, сопоставимую с ведущими зарубежными ресурсами.

Наиболее востребованными форматами в 2024 году стали эксклюзивные вертикальные видео, которые постепенно вытесняют горизонтальный видеоформат. Семейные и детские блогеры остаются ключевыми игроками на рынке благодаря высокой вовлеченности аудитории.

Подробнее об этом — в материале «Инфлюенсеры хорошо разместились».