Ростовчан предупредили о выжигании сухостоя на левом берегу Дона 20 февраля

На левом берегу Дона в Ростове состоится плановое выжигание сухой растительности. Мероприятия начнутся 20 февраля в 9:00. Об этом горожан предупреждает пресс-служба администрации донской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы будут проводиться в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2025 года. Это позволит предотвратить возникновение природных и ландшафтных пожаров из-за сухой растительности.

Во время плановых мероприятий все необходимые службы будут работать на месте для обеспечения безопасности граждан. Жителям Ростова рекомендуется сохранять спокойствие.

Анастасия Казуков