Презумпция предвзятости

Последняя практика по делам о признании в РФ решений зарубежных судов и арбитражей по спорам с российскими лицами говорит о разных подходах в зависимости от места разбирательства и национальности судьи. Например, происхождение из недружественной страны арбитра играет отрицательную роль — госсуды презюмируют небеспристрастность таких судей и отказываются исполнить их решения. В то же время решения госсудов из дружественных стран, напротив, воспринимаются положительно — российские суды допускают признание и исполнение их в РФ, даже несмотря на отсутствие международных соглашений об этом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В июле прошлого года Верховный суд РФ (ВС) в деле «Новосибирскхлебопродукт» против Thywissen GmbH указал, что если в число арбитров входят граждане недружественных государств, отсутствие их беспристрастности и объективности по отношению к российским лицам при рассмотрении дела презюмируется, пока не доказано иное. “Ъ” проверил, как такой подход отражается на практике, обнаружив два ярких примера в российских судах за последний месяц.

Опасайтесь арбитров

Первый кейс связан с тем, что по договору от 2014 года английская и американская компании из группы СИТА оказывали услуги в области IT российской «Эйрфлот техникс». В 2021 году у «Эйрфлот техникс» образовался долг, который она не погасила. СИТА подала иск в арбитраж при Международной торговой палате в Париже (ICC), который взыскал в ее пользу около $500 тыс. долга, проценты и судебные расходы.

В 2024 году группа СИТА передала права требования этих сумм дочернему ООО «СИТА ИТ Сервисес» (Россия), которое обратилось в арбитражный суд Москвы за исполнением решения ICC на территории РФ. «Эйрфлот техникс» ссылалась на неуведомление ее об арбитраже и двусмысленность условий контракта с СИТА о подсудности споров. Но главным аргументом ответчика, который поддержал отечественный суд, была ссылка на то, что решение ICC противоречит публичному порядку РФ.

Московский суд отметил, что после начала СВО группа СИТА ушла из России, постепенно отключив российских клиентов из авиаотрасли от своих сервисов. С учетом этого суд признал СИТА недружественным контрагентом, желающим «нанести ущерб РФ, российским юридическим и физическим лицам», указав в решении на презумпцию «отсутствия беспристрастности и объективности» при рассмотрении дела «в таком составе суда». Имелся в виду арбитр — француженка Мари Валентини, которая была отмечена рейтингами Legal 500 EMEA (Восходящая звезда, 2024) и Best Lawyers (с 2021 года). В итоге 7 февраля суд пришел к выводу о противоречии решения арбитража ICC публичному порядку РФ и отказал в его признании в России.

Налаживание контактов с Дубаем

Во втором кейсе российский кассационный суд Северо-Кавказского округа в конце января отменил решение первой инстанции, отказавшейся признать постановление госсуда Дубая. Спор был связан с поручительством компании Hakan Holdings Limited (HHL) из ОАЭ перед российским ВУЗ-банком по кредиту «Русь-АгроЭкспорт». Суд Дубая удовлетворил иск банка о взыскании с HHL долга с процентами. Апелляционный суд ОАЭ в июне 2021 года оставил это решение в силе. Банк обратился за признанием дубайского решения в РФ, так как у HHL были активы в России (дочерняя компания). Но арбитражный суд Ростовской области отклонил требование банка и исполнять решение суда Дубая не стал, сославшись на нарушение суверенитета и публичного порядка РФ и указав на отсутствие соглашения о взаимном признании судебных решений между ОАЭ и Россией.

Банк обжаловал отказ в кассации, настаивая, что по законодательству ОАЭ иски к зарегистрированным там компаниям должны рассматриваться местным судом, если в контракте не было оговорки о передаче спора в коммерческий арбитраж. Кассационный суд нарушения публичного порядка РФ не увидел, добавив, что ссылки на нарушение госсуверенитета могут применяться в делах, где российские лица являются ответчиками, но в данном случае российский банк был, наоборот, взыскателем и решение дубайского суда вынесено в его пользу. Отсутствие же международного договора России с ОАЭ о взаимном признании решений судов, по мнению кассации, не мешает признать и исполнить дубайское постановление. Теперь ростовский арбитражный суд должен будет заново рассмотреть этот вопрос.

Спорные тренды

Юристы подтверждают разнонаправленные тренды по отношению к судебным и арбитражным решениям в зависимости от места проведения разбирательства или происхождения судей. «К сожалению, после февраля 2022 года растет число случаев отказа российских судов в признании и исполнении иностранных арбитражных решений только потому, что место арбитража находится в одной из недружественных стран или потому что паспорт такой страны имеют арбитры»,— констатирует партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков.

Между тем презумпцию автоматической небеспристрастности арбитра из недружественной страны опрошенные эксперты считают как минимум спорной. Господин Рачков обращает внимание, что российские суды не выясняют, в чем именно проявилась недружественность арбитра. Старший юрист Birch Елизавета Белоцерковская задается вопросом, может ли такая презумпция быть опровергнута в конкретном деле и чем можно обосновать независимость и беспристрастность арбитра, являющегося гражданином недружественной страны.

Руководитель практики «Международный коммерческий арбитраж» АБ КИАП Степан Султанов не видит «ничего хорошего в форсировании такого подхода»: «Мы разрушаем то, что строилось десятилетиями до (появления списка недружественных по отношению к России государств.— “Ъ”)». Развитие такой позиции, не исключает партнер Stonebridge Legal Алексей Ядыкин, может привести к тому, что в России будут признаваться только арбитражные решения, вынесенные арбитрами из дружественных юрисдикций.

Отсутствие государства в списке недружественных хотя и не гарантирует признания решения его суда, но все же положительно воспринимается российской практикой. В целом можно только приветствовать позицию российского кассационного суда, допустившего исполнение дубайского решения в РФ, говорит Илья Рачков. Кассация подтвердила, что само по себе отсутствие международного договора о взаимном признании судебных решений не является безусловным основанием для отказа в таком признании, подчеркивает Алексей Ядыкин. Впрочем, по его словам, говорить о тенденции к передаче споров с участием российских сторон именно в госсуды ОАЭ пока рано и чаще бизнес заключает соглашения о передаче споров в Дубайский арбитражный центр. Вместе с тем глава практики спецпроектов Vegas Lex Александр Казарин полагает, что количество взаимно признаваемых решений с судами из ОАЭ увеличится, учитывая «упрочнение взаимных экономических связей между странами».

Диана Лисунова, Анна Занина