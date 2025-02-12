Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Петербургское УФАС признало рекламу лаборатории «Хеликс» ненадлежащей

Рекламная рассылка с продвижением услуг лабораторной службы «Хеликс» признана ненадлежащей, постановило Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу. Компании выдано предписание для исправления нарушения.

В ведомство обратился потребитель с жалобой на рекламную рассылку от «Хеликса», на которую не было дано согласие. Сотрудники УФАС выяснили, что подписанный на оказание услуг договор предусматривал бессрочное согласие на получение рекламы. При этом у клиента нет возможности отказаться от получения рекламы.

Согласно Закону о рекламе такое согласие считается ненадлежащим. В действиях «Хеликса» нашли нарушение ст. 18 Закона о рекламе. Лабораторной службе необходимо исключить положение о безальтернативном согласии на рекламу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Альфа-Банк заплатит штраф в 350 тысяч рублей по требованию петербургского УФАС.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...