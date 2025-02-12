Петербургское УФАС признало рекламу лаборатории «Хеликс» ненадлежащей

Рекламная рассылка с продвижением услуг лабораторной службы «Хеликс» признана ненадлежащей, постановило Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу. Компании выдано предписание для исправления нарушения.

В ведомство обратился потребитель с жалобой на рекламную рассылку от «Хеликса», на которую не было дано согласие. Сотрудники УФАС выяснили, что подписанный на оказание услуг договор предусматривал бессрочное согласие на получение рекламы. При этом у клиента нет возможности отказаться от получения рекламы.

Согласно Закону о рекламе такое согласие считается ненадлежащим. В действиях «Хеликса» нашли нарушение ст. 18 Закона о рекламе. Лабораторной службе необходимо исключить положение о безальтернативном согласии на рекламу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Альфа-Банк заплатит штраф в 350 тысяч рублей по требованию петербургского УФАС.

Татьяна Титаева