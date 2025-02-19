Обвиняемый в убийстве бойца MMA Магомедрасула Мутаева признал вину

Ленинский районный суд Махачкалы начал рассмотрение уголовного дела против 19-летнего Надырхана Кадирханова. Он является обвиняемым в убийстве бойца смешанного стиля (MMA) Магомедрасула Мутаева. Как сообщило ТАСС, фигурант признал вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надырхан Кадирханов

Фото: @za_nadirkhana Надырхан Кадирханов

Фото: @za_nadirkhana

Прокурор во время заседания заявил, что мотивом для убийства спортсмена стала месть за унижения. По версии следствия, 31 декабря 2023 года Мутаев избил обвиняемого и срезал часть волос за то, что он неуважительно отозвался о его отце. Желая отомстить, фигурант незаконно приобрел огнестрельное оружие. Во время следственных мероприятий на месте убийства Надырхан Кадирханов рассказал обстоятельства произошедшего и показал, где спрятал орудие преступления.

21-летнего Магомедрасула Мутаева убили 31 января, тогда же СКР возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). Сообщалось, что нападавший не менее семи раз выстрелил в спортсмена. На причастность Надырхана Кадирханова к убийству указали в соцсетях. Обвиняемого задержали 3 февраля 2024 года в Хасавюртовском районе, через два дня его арестовали.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Убийство спортсмена привело к аресту».

Никита Черненко