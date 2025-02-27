«Образование, бизнес и власть должны согласовывать свои действия по обучению студентов»

Согласно данным Минтруда, к 2030 году в России резко вырастет нужда в представителях рабочих специальностей. Их, в свою очередь, готовят средние учебные заведения, находящиеся в региональном подчинении. “Ъ” поговорил с замгубернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию Наталией Киселевой о том, как сейчас может строиться взаимодействие колледжей и бизнеса, какова функция регионального правительства на рынке труда и как на уровне субъектов может быть использовано кадровое прогнозирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию Наталия Киселева

Фото: tomsk.gov.ru Заместитель губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию Наталия Киселева

Фото: tomsk.gov.ru

— Томская область считается одним из лидеров образования в нашей стране. Как у вас сейчас развивается система высшего и среднего образования, строится их взаимодействие?

— Традиционно Томск считается студенческой столицей, центром подготовки кадров с высшим образованием. Крупнейшие передовые вузы области готовят специалистов для всех сфер экономики — не только для региона, а в целом для страны. На сегодняшний момент в томских вузах обучаются представители 97 стран мира и 84 регионов, и это огромная когорта. Однако надо говорить не только о том, что Томск славен вузами, но и о том, что в последние годы в области очень активно набрало обороты среднее профессиональное образование.

Во-первых, в среднем профессиональном образовании интеграция предприятий и системы образования происходила еще с 2019 года. Первые образовательно-отраслевые кластеры появились еще в 2019 году, задолго до запуска федерального проекта «Профессионалитет», который реализуется в стране. И на сегодняшний момент в системе среднего профессионального образования существует десять кластеров. Они готовы обеспечивать кадрами различные сектора экономики РФ — это газонефтедобыча и переработка, лесодобыча и переработка, агропромышленный сектор, медицина, педагогика, социальная работа, сфера услуг — полный спектр, индустрия печати и почтовые сервисы. Получается, что идея ориентации на запрос рынка, контроль цифр приема под запрос рынка в регионе уже реализуются очень давно. Помимо того что мы активно участвуем в «Профессионалитете», у нас еще и большая работа ведется по обновлению и модернизации мастерских и лабораторий вместе с индустриальными партнерами в разных колледжах.

Так, например, вместе с Сибирским химическим комбинатом в Северском промышленном колледже созданы мастерские, которые в полной мере соответствуют тем лабораториям, которые есть на этом предприятии, по электричеству, по сварке, и в этих мастерских не только обучаются студенты, которые потом приходят на предприятие. При этом на повышение квалификации и переподготовку приходят и действующие сотрудники комбината.

— Годами говорили о том, что российский бизнес достаточно мало инвестирует в собственных сотрудников. Когда сейчас возникла необходимость, людей приходится перекупать. Когда я вижу там государственную активность по переобучению и так далее, у меня возникает вопрос: не оказываемся ли мы в ситуации снятия с бизнеса, может быть, тех обязательств, которые в общем-то они должны были финансировать?

— На самом деле, вот опять же из опыта Томска, то я не могу сказать, что бизнес не откликается и не включается в процесс подготовки кадров. Ну, например, что мы сегодня рассматривали — агропромышленный комплекс. В агропромышленном комплексе у нас есть крупные игроки, и они очень плотно взаимодействуют с Томским аграрным колледжем. Есть их лаборатории при колледже, ветеринарная клиника с инкубатором, учебное хозяйство. Предприятия агросектора помогают организовать ремонт или обновление общежитий при колледже, они проводят совместные агрофорумы. В этом учебном году агрофорум, как площадка непрерывного агрообразования, стал всероссийским. Томская область, как регион рискового земледелия, очень интересна в плане развития непрерывного агрообразования в постоянном диалоге реального сектора экономики и образовательных организаций.

Предприятия включаются и в содержательный процесс подготовки студентов, участвуют в разработке программы обучения, проведении и экспертизе демонстрационных экзаменов, профессиональных чемпионатов, становятся площадками практик и стажировок, инициаторами целевых договоров. С первого курса студенты могут уже, поступив в колледж, заключить целевой договор с агропромышленным холдингом «Сибагро», проходить у них всю практику. Аналогичные практики и партнерства есть и по остальным кластерам.

Так что опыт взаимодействия государства и бизнеса в этой сфере постепенно растет — уверена, используя опыт реализации проекта «Профессионалитет», можно посмотреть и на алгоритмы интеграции бизнеса и высшего образования в вопросах подготовки кадров. Потому что в высшем образовании не во всех отраслях есть плотное взаимодействие между бизнесом и учреждениями. Хотя опять же есть очень хорошие примеры. Например, наш Томский политех взаимодействует с «Газпром трансгаз Томск», с «Роскосмосом» и др. Плотная сеть взаимодействия с бизнесом у ТГУ, у ТУСУРа. Сейчас в регионе мы, как основные заказчики на подготовку учителей, строим новую модель с Томским педагогическим университетом. Несколько иной подход в СибГМУ. Прием в медицинский университет на три четверти обеспечивается целевым набором изначально.

Мне кажется, что было бы проще, например, для регионов, для учреждений, если бы были схожие алгоритмы организации взаимодействия бизнеса и образования. Нужна тройная связь. Не только образование—бизнес, не вуз—бизнес, не СПО—бизнес, а учреждения образования — любого: среднего, профессионального, высшего — бизнес и власть. Вот все, мне кажется, должно быть в этом треугольнике, не исключая ни одного элемента.

— Почему именно так?

— Потому что вузы у нас в основном федеральные и они достаточно самостоятельные. Есть у нас шесть федеральных университетов в Томской области, каждый из них крупный университет, пять из них входят в «Приоритет-2030». Да, они выстраивают взаимодействие с бизнесом, но у них есть своя повестка. Далее вопрос: как они встраиваются в экономику региона со своей повесткой и с бизнесом, готовя кадры не только для области, но и для страны в целом? Это специфика Томска: почти 80% студентов приезжают из других регионов и даже стран. А если говорить про колледжи, то колледжи все в нашей стране региональные. То есть контрольные цифры приема для вузов формирует федеральное министерство, а для системы среднего профессионального образования формирует сам регион. Поэтому, когда мы говорим, что у нас новые национальные проекты, технологическое лидерство, нужно понимать, что все равно образование, бизнес и региональная власть должны согласовывать свои действия в плане обучения студентов.

— Получается ли у вас рассматривать в качестве индустриальных партнеров не только крупные холдинги и предприятия, но и малый и средний бизнес?

— Это очень непростая задача, потому что потребности крупных корпораций сейчас, скажем так, формируют очень большой запрос и есть риск не в полной мере учитывать потребности среднего и малого бизнеса. С другой стороны, правда, малый и средний бизнес, в отличие от крупных корпораций, не готов работать вдолгую. Им легче перекупить сейчас специалиста друг у друга, чем вкладывать в какое-то партнерство со средним профессиональным образованием или вузами. Им для развития, для функционирования важно получить результаты в очень короткие, сжатые сроки. А взаимодействие с образованием, как со средним профессиональным, так и с высшим,— это результат работы вдолгую. Это для тех, кто умеет стратегически мыслить и разрабатывать стратегии развития предприятия в среднесрочной и дальнесрочной перспективах. То есть, как минимум, это от трех до семи лет и дальше.

— Ну, наверное, малый и средний бизнес с такими компетенциями к прогнозированию существует?

— Да, вот такое партнерство с малым и средним бизнесом наиболее успешно складывается в сфере услуг. То есть бизнес в сфере услуг, гостеприимства и сервисов, индустрии питания больше ориентирован на взаимодействие со средним профессиональным образованием. Почему я об этом говорю? Потому что в последнее время очень большое внимание уделяется промышленности, в том числе оборонной. Однако сфера услуг, образование, медицина нуждаются в кадрах не меньше. Получается, что ориентация на технологическое лидерство, на инженерные специальности, на промышленность в большей степени сейчас концентрирует на себе внимание, и получается, что бытовые, скажем так, специальности, которые ориентированы на сферу услуг, получают меньше внимания, в том числе среди школьников. Мы все больше говорим о том, что у нас потребность в инженерах, но у нас не меньше потребность и в том, чтобы хорошо организовать сферу гостеприимства, туристический бизнес, потому что сейчас пошел большой поток на внутренний туризм, соответственно, его нужно развивать. Мы понимаем, что если промышленность будет оттягивать, то через какой-то промежуток времени мы рискуем и в сфере услуг потенциальных работников потерять. Поэтому важно внутри региона при формировании контрольных цифр приема это учитывать, чтобы соблюдать баланс. Ну и, конечно, уходить от обучения ради обучения и ориентации только на возможности образовательного учреждения. На старте обновления среднего профессионального образования в Томской области, к примеру, вкладывались в подготовку мастеров производственного обучения не меньше, чем в оснащение. Сейчас в системе СПО большое количество молодых педагогов.

— То есть вот так вы бы видели функции регионального правительства в части балансирования рынка труда?

— Да. Еще одна функция власти — это возможность через учреждения среднего профессионального и высшего образования организовать переподготовку. Люди сейчас готовы дольше работать, менять в течение жизни профессию, приобретать новые знания. Поэтому важно акцентировать внимание не только на только что окончивших школу ребятах, но и на более старшем поколении, которое могло бы получить второе дыхание в новой профессии, пройдя переподготовку.

Так, например, поскольку сокращается количество детей в детских садах, на рынок труда в скором времени могут выйти воспитатели и сотрудники детских садов. В то же время мы видим, что растет потребность в специалистах в сфере услуг и в учителях предметниках, учителях начальных классов, тьюторах, социальных работниках. Соответственно, мы можем для работников образования, дошкольного образования предлагать дополнительное профессиональное образование в социальной сфере, давать им возможность получить дополнительную специальность, дополнительную квалификацию. Это тоже возможность покрыть определенные потребности рынка труда.

Вторая задача, над которой потребуется работать властям любого региона,— это встраивание в экономику ребят, которые прошли службу, участие в СВО. Многие из них, несмотря на то что имели профессии до того, как призвались, не всегда готовы к ним вернуться. Поэтому правительства на федеральном и региональном уровнях запускают различные программы как для развития у них управленческих компетенций, так и для вовлечения их в рабочие специальности. У нас в регионе уже есть такие случаи, когда ребята возвращались и у них возникало желание пройти, например, подготовку как младший медицинский работник или фельдшер скорой помощи.

— Как на региональном уровне, на ваш взгляд, для выстраивая связей на рынке труда может быть использован кадровый прогноз, который сейчас готовит Минтруд?

— Минтруд формирует политику в целом в отношении государства, а региональным властям придется учитывать особенности каждого региона. А регионы у нас разные.

Интервью взяла Анастасия Мануйлова