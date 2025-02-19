Дмитрий Медведев посетил Казанский пороховой завод
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев осмотрел производство на Казанском пороховом заводе, где провел выездное совещание. На заседании обсуждалась реализация инвестпроектов по наращиванию производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса России, говорится в сообщении зампреда в соцсети «ВКонтакте».
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов (второй слева)
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
«Серьезные изменения (были.— "Ъ")видны прямо на стройке <…> Cейчас это уже корпуса, отдельные цеха. На предприятии проводится масштабное техническое перевооружение, модернизация производства. Введены новые мощности, которые позволят и уже позволили увеличить производство боеприпасов для различных видов вооружения»,— охарактеризовал господин Медведев работу завода.
Зампред Совбеза уже посещал Казанский пороховой завод в марте прошлого года. Тогда он заявлял о необходимости обеспечить бесперебойную поставку боеприпасов для полного обеспечения потребностей вооруженных сил России.
Казанский пороховой завод — одно из крупнейших российских предприятий по изготовлению пороха и зарядов для военного и спортивного вооружения. 12 апреля 2022 года Казанскому пороховому заводу присвоено звание «Предприятие трудовой доблести».