Восхождение на Эльбрус привело в колонию

В Кабардино-Балкарии вынесен приговор по делу о гибели пяти туристов при восхождении на Эльбрус осенью 2021 года. Организатор и два гида были признаны виновными в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и получили от трех лет двух месяцев до пяти лет семи месяцев колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Ларинцева, Коммерсантъ Фото: Александра Ларинцева, Коммерсантъ

В Эльбрусском районном суде Кабардино-Балкарской Республики оглашен приговор по уголовному делу в отношении организатора восхождения группы туристов на вершину Эльбруса осенью 2021 года Дениса Алимова и горных гидов Ильи Чуйкова и Антона Никифорова. Они признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, что привело к смерти пяти туристов (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по КБР. Денису Алимову суд назначил наказание в виде пяти лет семи месяцев лишения свободы, Илье Чуйкову и Антону Никифорову — соответственно три года и два месяца и три года шесть месяцев колонии общего режима.

На два года после освобождения всем осужденным запрещено заниматься туристской деятельностью, «связанной с оказанием услуг».

Инструктор Игорь Даньков, которому также было предъявлено обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества, еще на стадии судебного разбирательства подписал контракт с ВС РФ на участие в СВО. Еще один обвиняемый по делу, горный гид Таулан Кипкеев, сейчас находится в розыске. Он скрылся от суда, нарушив подписку о невыезде.

По данным следствия, в сентябре 2021 года Денис Алимов, старший гид компании «Эльбрус Гид» (elbrus.guide), собрал группу желающих покорить западную вершину Эльбруса.

23 сентября 2021 года около двух часов ночи инструкторы, несмотря на неблагоприятные погодные условия, «нарушая требования безопасности», повели группу из 16 человек на восхождение. По пути одной из участниц восхождения стало плохо — вместе с Игорем Даньковым она начала спуск вниз, но по дороге от переохлаждения умерла.

Оставшиеся три инструктора продолжили восхождение с группой, хотя по правилам безопасности им следовало немедленно начать спуск людей. Впоследствии гиды «не смогли собственными силами оказать услуги по спуску всей группы к исходной точке, а также своевременно организовать эвакуацию». Это привело к тому, что пятеро туристов погибли, девять получили различные травмы.

Александра Ларинцева, Пятигорск