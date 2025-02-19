Минцифры не планирует помогать зарубежным IT-компаниям вернуться в Россию

Глава Минцифры Максут Шадаев в рамках форума «Кибербезопасность в финансах» заявил, что министерство не планирует стимулировать возвращение на российский рынок зарубежных IT-компаний, ушедших из РФ. По его словам, ведомство сосредоточится на поддержке отечественных разработчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максут Шадаев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Максут Шадаев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Шадаев также рассказал о планах «еще больше ужесточить» регулирование по переводу объектов критической информационной инфраструктуры на отечественные решения. По словам главы ведомства, такой перевод планируется распространить на типовые объекты в негосударственных организациях.

Глава Минцифры напомнил, что министерство подготовило изменения в правилах льготной аккредитации IT-компаний. Планируется, что такую аккредитацию смогут получить только компании с российским контролем.

Согласно подсчету ТАСС, в 2024 году спрос на IT-специалистов в России вырос на 8% по сравнению с 2023-м. Более всего востребованы работники в таких отраслях, как телекоммуникации и связь, услуги для бизнеса, и в финансовом секторе.