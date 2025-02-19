В «деле врачей» городской больницы №20 выросла сумма ущерба

Сотрудники петербургской Городской больницы № 20, которые, по версии следствия, фиктивно трудоустроили в медучреждение своих родственников, с 2021 по 2024 год незаконно перевели на свои счета 880 млн рублей, следует из выступления начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Романа Плугина в Законодательном собрании города.

Осенью прошлого года, когда суд в Петербурге избрал меру пресечения причастным к делу: главному бухгалтеру, заместителю главврача по экономическим вопросам, начальнику отдела кадров и начальнику юридического отдела, речь шла о значительно меньшей сумме. Тогда ущерб оценивался в 344 млн руб.

О так называемом «деле врачей» стало известно осенью прошлого года. Следствие считает, что руководство госклиники устраивало по документам в учреждение своих близких. Они получали зарплату, однако свои должностные обязанности выполняли только на бумаге. В правоохранительных органах полагают, что украденные из бюджета сотни миллионов позволяли предполагаемым участникам мошеннической схемы жить на широкую ногу: приобретать люксовые автомобили, квартиры в Москве и отдыхать за границей.

«Напомню о задержании в сентябре прошлого года руководителей городской больницы №20, которые действовали группой лиц по предварительному сговору и похитили более 880 млн рублей бюджетных денежных средств»,— заявил господин Плугин.

Уголовное дело в отношении сотрудников больницы Роман Плугин привел в качестве примера громких преступлений, связанных с коррупцией. По словам начальника регионального МВД, всего за 2024 год было выявлено около 400 преступлений в бюджетной сфере. Установленный ущерб городской казны составил 6 млрд рублей, из которых около 4 млрд рублей было возмещено.

Напомним, в конце сентября было возбуждено уголовное дело против председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко, который ушел с должности за несколько часов, до того как к нему в кабинет пришли с обыском. Чиновника и его супругу задержали в рамках уголовного дела: их обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Надежда Ярмула