Экс-казначей Экопромбанка жалуется на управляющего из-за поездок на ее Porsche

Арбитражный суд Пермского края рассматривает жалобу Татьяны Мазуки, супруги бывшего председателя Экопромбанка Андрея Туева. Госпожа Мазука в рамках своего банкротства просит признать незаконными действия бывшего финансового управляющего Антона Иванова. По мнению должника, он незаконно эксплуатировал ее Porsche Cayenne, который был выставлен на продажу в рамках реализации имущества. По мнению Татьяны Мазуки, факт эксплуатации подтверждается штрафами, а также документами о ремонте автомобиля. Она считает, что господин Иванов исполнял обязанности финансового управляющего ненадлежащим образом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, Татьяна Мазука возглавляла в Экопромбанке казначейство, кредитный комитет и трудилась заместителем главного бухгалтера. В 2014 году у кредитного учреждения была отозвана банковская лицензия. 2 июня 2016 года госпожа Мазука вместе с несовершеннолетним сыном вылетела из московского аэропорта Шереметьево в Мюнхен. После этого она проживала на Кипре.

В декабре 2022 года госпожа Мазука была признана несостоятельной, тогда сумма ее долгов составляла свыше 56,611 млн руб. Ее финансовым управляющим Антон Иванов был назначен 31 марта 2023 года, а в октябре прошлого года освобожден от исполнения обязанностей на основании собственного заявления.