Госдума ужесточила наказание за порчу имущества с символикой СВО

Госдума на пленарном заседании сегодня, 19 февраля, приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о внесении изменения в ст. 167 УК РФ Поправка предполагает, что умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы» станет отягчающим обстоятельством и повлечет наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

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Законопроект группы депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым («Единая Россия») был внесен в Думу в июле 2024 года и принят в первом чтении в середине декабря. В пояснительной записке авторы обращают внимание на то, что сейчас порча имущества по экстремистским мотивам влечет ответственность по менее строгой ч. 1 ст. 167 УК РФ (наказание — от штрафа 40 тыс. руб. до лишения свободы на срок до двух лет), тогда как подобные преступления являются «не менее опасными», чем те, которые были совершены из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ — до пяти лет лишения свободы).

«В ряде субъектов РФ получили распространение случаи уничтожения или повреждения имущества граждан и организаций, поддержавших проведение специальной военной операции и разместивших на принадлежащих им зданиях, сооружениях, автомобилях визуальную информацию в поддержку решения о проведении этой операции»,— подчеркивают парламентарии. Они также ссылаются на данные МВД, которое фиксирует рост преступлений по политическим мотивам, «в том числе связанных с повреждением или уничтожением движимого или недвижимого имущества путем поджогов зданий военных комиссариатов, иных органов государственной власти (более 60 случаев)».

Правительство и Верховный суд замечаний по проекту не высказали.

Божена Иванова