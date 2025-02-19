IBC Real Estate ожидает резкое сокращение вложений в коммерческую недвижимость

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России по итогам 2025 год года может сократиться почти вдвое и составить 550-600 млрд руб. Таким прогнозом поделился член совета директоров, руководитель департамента рынка капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян на конференции ИД «Коммерсантъ». По его мнению, инвесторы снизили активность на фоне жесткой денежно-кредитной политики и высоких ставок по кредитам.

«Те рекордные цифры, которые мы видели ранее, — беспрецедентный рост. Он связан с увеличением денежной массы, репатриацией капитала и другими факторами. Мы перешли в другой масштаб активности рынка и вряд ли вернемся к низким объемам 2016-2017 годов, поскольку наша экономика выросла и структурно поменялась. В прошлом году 10 очень крупных сделок составили примерно 500 млрд руб. Если бы их не было, объем составил бы 700-800 млрд руб. С некоторыми корректировками мы понимаем, что ориентир в 550- 600 млрд руб. вполне достижим в этом году»,— рассказал господин Казарян.

По данным IBC Real Estate, объем инвестиций в недвижимость по итогам 2024 года превысил 1 трлн руб. Показатель стал максимальным за всю историю наблюдений. Одним из главных трендов года стала покупка объектов под себя: доля конечных пользователей составила 35% в объеме инвестиций, хотя ранее показатель не превышал 29%.

В структуре инвестиций, по словам эксперта, офисная недвижимость продемонстрировала самый серьезный прирост. Также хорошо себя чувствовал складской сегмент. При этом наблюдался резкиц рост покупок недвижимости через закрытые паевые фонды (ЗПИФ).

Как ранее писал «Ъ», среди причин охлаждения инвесторов к сегменту — нехватка качественных и доступных объектов коммерческой недвижимости. Также сократился объем предложения, в том числе от иностранных компаний и фондов, за счет которых ранее формировался рекордный объем инвестиций.

Подробнее читайте в материале «Деньгам не хватает офисов».