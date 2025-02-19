Проект о психологической деятельности внесут в Госдуму на следующей неделе

Проект о психологической помощи внесут на рассмотрение в Госдуму на следующей неделе, рассказал «Ъ» глава рабочей группы по психологическому благополучию населения при думском комитете по защите семьи Алексей Богачев. Проект предполагает, что психологи с непрофильным высшим образованием смогут заниматься практикой только до конца 2029 года.

«Прослушаем внимательно комментарии профессионального сообщества, и, конечно же, некоторые из них будут учтены при внесении правок во втором чтении»,— сказал господин Богачев.

Законопроект о психологической помощи разработан комитетом по защите семьи, текст инициативы 18 февраля опубликовала глава комитета Нина Останина. Согласно документу, психологом может быть только специалист с профильным высшим образованием. Люди с непрофильным образованием и прошедшие профильную переподготовку смогут вести психологическую деятельность только до 31 декабря 2029 года. Предполагается, что за этот «переходный период» такие специалисты получат профильное образование. Психологи также будут обязаны проходить повышение квалификации не реже чем раз в пять лет по аналогии с медработниками.

Закон об основах психологической помощи в России готовится уже более десяти лет. Первую версию внесла депутат от ЕР Людмила Швецова, но его отклонили в 2014 году. Нина Останина обещала подготовить новую версию законопроекта до конца 2022 года, но документ по-прежнему обсуждается внутри профессионального сообщества и в Госдуму не внесен.

Подробнее — в материале «Ъ» «Психологов разворачивают в профиль».

Полина Мотызлевская