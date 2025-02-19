Курс доллара на внебиржевом рынке падал ниже 90 рублей

Курс доллара на внебиржевом валютном рынке Forex падал до 89,8 руб./$, следует из данных Investing.com. По состоянию на 14:57 мск, американская валюта снижалась на 1,56%, до 90,1 руб./$. Курс евро снижается на 2,04%, до 93,6 руб./€.

Центробанк России на сегодня, 19 февраля, установил официальный курс доллара 91,3 руб./$. Курс евро установлен на уровне 95,6 руб./€.

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Курс доллара на российском рынке падал ниже 90 руб./$ на прошлой неделе после первого телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 12 февраля. На этом фоне индекс Московской биржи вырос выше 3200 пунктов и зафиксировал рекордные объемы торгов акциями с начала военного конфликта на Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «Рынок подняло одним звонком».