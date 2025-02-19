Федерацию бейсбола и софтбола России возглавил Дмитрий Киселев

Федерация бейсбола и Федерация софтбола России объединились. Решение приняли на проходящей в Москве выборной конференции с их участием. Главой объединенной Федерации бейсбола и софтбола назначен тренер Дмитрий Киселев, передает ТАСС. Министр спорта Михаил Дегтярев поддержал слияние федераций. Он отметил, что у господина Киселева есть опыт управленца после работы на посту главы Федерации бейсбола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Киселев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Киселев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

53-летний Дмитрий Киселев возглавлял Федерацию бейсбола с апреля 2017 года. Является заслуженным тренером России по бейсболу, в 2009–2015 годах возглавлял Федеральный центр подготовки спортивного резерва Минспорта. С 2016 года занимает пост генсека Российского студенческого спортивного союза.

В России начали объединять спортивные федерации с осени 2024 года. 1 октября создали Федерацию гимнастики России, в которую вошли пять объединений: Федерация спортивной гимнастики, Всероссийская федерация художественной гимнастики, Федерация прыжков на батуте, Федерация спортивной акробатики и Всероссийская федерация спортивной аэробики. Новую федерацию возглавил глава РЖД Олег Белозеров. 31 октября была создана объединенная Федерация водных видов спорта, ее президентом стал председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Мазепин. 1 декабря создали Федерацию каноэ, ее возглавил бывший вице-президент ООО «Северная экспедиция» Евгений Архипов.

Об объединении спортивных организаций — в материале «Ъ» «Акваплан».