Запрет иммиграции приведет к сокращению населения Европы на треть к 2100 году

Население Евросоюза к 2100 году сократится примерно на 6%, до 419 млн против нынешних 447 млн. Однако это базовый сценарий, предусматривающий значительную иммиграцию, а в случае ее запрета население ЕС снизится на треть, до 297 млн. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные Eurostat и собственные подсчеты на их основе.

Так, население Великобритании, которое сейчас составляет 68 млн человек, при первом сценарии вырастет до 86 млн, при втором — сократится до 48 млн. В случае с Германией при сохранении иммиграции население немного вырастет — с нынешних 83 млн до 84 млн, в случае ее запрета — упадет до 53 млн. В случае со многими европейскими странами количество жителей к 2100 году в любом случае сократится, однако в разной степени: так, население Италии (сейчас 59 млн) при сохранении иммиграции сократится до 50 млн, а без нее — до 28 млн.

«Большинство политиков левоцентристского и правоцентристского направления признают, что иммиграция необходима для смягчения демографического давления,— отмечает аналитик британского исследовательского центра Centre for European Reform Джон Спрингфорд.— Но радикально правые партии все чаще бросают вызов этому господствующему консенсусу. Те страны, которым удастся выстоять против требований сократить иммиграцию людей трудоспособного возраста, окажутся в более сильной экономической позиции в долгосрочной перспективе».

Яна Рождественская