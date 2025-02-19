Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 23 февраля все платные парковки в городе (в том числе с тарифом 380–600 руб./час) будут работать в бесплатном режиме. Капитальные парковки со шлагбаумами будут работать в платном режиме

Парковки в Москве бесплатны по воскресеньям и в государственные праздники в соответствии с решением столичного правительства. В 2025 году у москвичей есть 72 дня бесплатной парковки, сообщал заммэра Максим Ликсутов. Из них 22 дня — праздничные: 1–8 января, 23 февраля, 8 марта, 1–3, 8–10 мая, 12–14 июня, 3 и 4 ноября, 31 декабря (парковка бесплатна на всех улицах города). 50 воскресных дней парковки будут бесплатны везде, кроме улиц с тарифами 380 руб./час, 450 руб./час и 600 руб./час и зон с динамическим тарифом.

Полина Мотызлевская