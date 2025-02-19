Шольц призвал ЕС внести вклад в решение конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после состоявшихся в Эр-Рияде переговоров делегаций России и США заявил, что Евросоюз должен внести свой вклад в обеспечение мира на Украине. Он подчеркнул, что принимать те или иные решения нельзя без участия Киева. Украинские власти, отметил канцлер, должны выдвинуть собственные условия прекращения огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер ФРГ Олаф Шоль

Фото: Thibault Camus / AP Канцлер ФРГ Олаф Шоль

Фото: Thibault Camus / AP

«Очевидно, что Европейский Союз, как и США, должен внести свой вклад в обеспечение мира — если он, наконец, будет достигнут»,— сказал Олаф Шольц журналистам (цитата по Tagesschau). Cреди прочего он призвал европейских союзников в координации с США помогать Украине.

Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде состоялись 18 февраля. Участвовавший в переговорах советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что с союзниками США проводятся консультации по украинскому вопросу, «никто не остается в стороне». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в отсутствие на переговорах Киева все, о чем могут договориться Россия и США, касается лишь их двусторонних отношений, но не завершения боевых действий.

О встрече делегаций — в материале «Ъ» «Украина за скобками».

Лусине Баласян