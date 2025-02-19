Бастрыкин поручил проверить жалобу жителей Кисловодска на застройку города

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жителей Кисловодска о несогласии с застройкой города. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным центра, жители Кисловодска выложили в сети Интернет видеообращение к Александру Бастрыкину о несогласии с застройкой города. По их словам, местные власти разработали проекты строительства объездных дорог и гостиничного комплекса в ущерб экологической обстановки. Предполагается вырубка лесных насаждений и изъятие у местных жителей земельных участков. Строительство дорог и гостиниц приведет к уничтожению горно-санитарных зон и нарзановых источников, считают жители Кисловодска.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Олегу Сидорову провести процессуальную проверку и представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Алена Воробьева