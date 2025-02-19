Путин примет участие в мероприятиях по случаю годовщины смерти Собчака

Президент Владимир Путин сегодня, 19 февраля, примет участие в мероприятиях по случаю годовщины смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня Путин будет вспоминать Собчака, в связи с годовщиной примет участие в соответствующих мемориальных мероприятиях»,— рассказал господин Песков в ходе общения с журналистами.

Анатолий Собчак был мэром Санкт-Петербурга в 1991–1996 годы. Он умер в ночь на 20 февраля 2000-го в гостинице «Русь» в Калининградской области. Официальной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность. Господин Собчак похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Владимир Путин ежегодно чтит память о бывшем главе Петербурга.

О том, как прошли последние годы первого мэра Петербурга,— в материале «Ъ-Спб» «Четверть века без Собчака».