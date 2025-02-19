Четверть века без Собчака

25 лет назад из жизни ушел первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Его имя ассоциируется с новой историей России, девяностыми и началом демократии в стране. В последние годы жизни политик подвергался нападкам, из-за чего версия об убийстве Собчака все еще обсуждается. Память о бывшем мэре ежегодно чтит президент России Владимир Путин, который называл Анатолия Собчака своим учителем. Как прошли последние годы харизматичного политика и как оборвалась его карьера — в материале «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Собчак и Людмила Нарусова в октябре 1999 года

Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ Анатолий Собчак и Людмила Нарусова в октябре 1999 года

Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ

Анатолий Собчак умер в ночь с 19 на 20 февраля 2000 года в гостинице «Русь» в Калининградской области. Официальной причиной смерти судмедэксперты назвали острую сердечную недостаточность. Несмотря на это, в политической среде страны сразу появилась версия, что Собчак был намеренно устранен. Такие слухи аргументировали тем, что мэр был слишком осведомлен о государственной жизни России. Более того, спустя 2,5 месяца прокуратура возбудила уголовное дело по факту отравления, но, согласно официальной экспертизе, отравляющих веществ в организме не оказалось. Дело прокуратурой было закрыто. При этом в 2012 году в интервью «Новой газете» жена Анатолия Собчака Людмила Нарусова рассказала, что ее муж умер не от инфаркта, но причину смерти она раскрыть не может. Согласно независимой экспертизе, о которой говорит госпожа Нарусова, рубцы на сердце были еще с 1997 года.

Анатолий Собчак родился 10 августа 1937 года в Чите. В марте 1989 года он был избран народным депутатом СССР. Когда Собчака в апреле 1990 года избрали председателем Ленсовета, Дмитрий Медведев, тогда аспирант юридического факультета ЛГУ, стал его советником. В 1991-м выиграл первые всенародные выборы мэра Ленинграда. При нем городу было возвращено имя Санкт-Петербург. В августе 1991-го поддерживал Горбачева, а в октябре 1993-го — Бориса Ельцина, вместе с тем удержал власть в городе. После он стал одним из главных авторов российской Конституции.

Когда Анатолий Собчак стал мэром, Дмитрий Медведев перешел на работу в мэрию советником к первому заместителю Собчака Владимиру Путину. Он считался правой рукой мэра. Когда стали приближаться президентские выборы 1996 года, Кремль заподозрил мэра Санкт-Петербурга в президентских амбициях. В 1996 году политика не избрали на следующий мэрский срок. Те выборы он проиграл своему заместителю Владимиру Яковлеву. Собчака представляли избирателю краснобаем-болтуном, а Владимира Яковлева — умелым хозяйственником. Собчаку в пример ставили главу Москвы Юрия Лужкова.

3 октября 1997 года Генпрокуратура России привлекла Анатолия Собчака свидетелем по уголовному делу о коррупции в региональных органах власти. Многие восприняли это как намеренную травлю. Главное дело против экс-мэра связывали с махинациями строительной фирмы «Ренессанс». Якобы Собчак получил в качестве взятки квартиру, в которой в итоге проживал с супругой Людмилой Нарусовой и дочерью Ксенией.

В его родном городе следователи Генпрокуратуры пытались доставить Собчака на допрос в качестве свидетеля по делу о коррупции. Но допросить экс-мэра не получилось: он уехал на скорой в кардиореанимацию, где ему диагностировали очередной инфаркт. Людмила Нарусова позже рассказывала, что политики и сотрудники Генпрокуратуры упорно отказывались верить в болезнь политика. А последние даже допросили начальника медсанчасти, где лежал Собчак, Якова Накатиса.

10 октября министр внутренних дел Анатолий Куликов заявил, говоря о Собчаке: «Не мешайте МВД расследовать уголовные дела против высокопоставленных лиц!» Но все же расследованию помешали.

Спустя почти месяц, 7 ноября в 10:15, Анатолий Собчак и Людмила Нарусова покинули Россию. Из Петербурга они прилетели в Париж на финском санитарном самолете. Бывшего мэра положили в American hospital, одну из самых дорогих частных клиник Франции. Как выяснилось, с самолетом и переговорами с администрацией госпиталя политику помогли его друзья: Галина Вишневская, Мстислав Ростропович и Владимир Спиваков.

11 ноября Анатолия Собчака выписали, диагностировав аритмию и не назначив операцию. Во время парижского периода 13 сентября 1998 года Генпрокуратура возбудила против Анатолия Собчака уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и взятке. Во Франции Собчак читал лекции в Сорбонне, выпускал книги, выступал с презентациями в университетах.

12 июля 1999 года экс-мэр вернулся в Россию. Дело против него прекратили за отсутствием состава преступления 10 ноября того же года. На родине он планировал вернуться в политику и стать губернатором Петербурга. Проиграв выборы в Госдуму кандидату от «Яблока» Петру Шелищу, Собчак не оставил желания вернуться в политику. 14 февраля 2000 года он был назначен доверенным лицом исполняющего обязанности президента страны и кандидата на грядущие президентские выборы Владимира Путина в Петербурге.

Сразу после этого Анатолий Собчак прибыл в Калининградскую область по приглашению местного губернатора Леонида Горбенко. Поскольку официальная агитация еще была запрещена, Собчак на встречах с избирателями называл свой визит частным, но объяснял, что господин Путин — человек образованный и его бояться не стоит. В гостиницу Светлогорска «Русь» он заселился вечером 19 февраля. В 22:00 он сказал сопровождавшим его помощникам, что устал после напряженной поездки, побаливает сердце и он хочет лечь раньше обычного и почитать перед сном. Один из помощников заглянул к нему и застал Собчака без сознания. В 23:00 бывшему мэру Петербурга вызвали скорую, а уже спустя 20 минут констатировали смерть от сердечной недостаточности.

24 февраля в Петербурге весь город хоронил Анатолия Собчака. Проститься с покойным пришло не менее 30 тыс. человек, среди них вся политическая и культурная элита страны и города. За исключением губернатора Владимира Яковлева, которого Собчак успел назвать Иудой во время одного из интервью. Яковлев пробыл весь день в своем кабинете. Поклониться бывшему мэру приехал и. о. президента Владимир Путин.

20 февраля вдова Анатолия Собчака, Людмила Нарусова, привезла в Петербург из Калининграда гроб с телом покойного мужа. С самого утра до вечера с ней находились рядом врачи, так как та то и дело теряла сознание.

Городские власти делали все зависящее от них, чтобы представить смерть Собчака незначительным событием. Так, администрация губернатора настаивала на том, чтобы политика похоронили на Волковском кладбище, а не на Никольском, в Александро-Невской лавре, где хоронят государственных деятелей. Там похоронили застреленную в 1998 году депутата Госдумы Галину Старовойтову и генерал-майора, Героя России Михаила Малофеева, погибшего в январе 2000 года в Грозном. Город настаивал на том, что оно переполнено. Губернатора Яковлева обвиняли в желании скомкать траурную церемонию, так как официальная программа предполагала, что прощание займет всего три часа, а за это время все желающие не успели бы проститься с бывшим мэром у гроба.

На гражданскую панихиду вне очереди прошел Владимир Путин, он сел рядом с Людмилой Нарусовой и Ксенией Собчак.

Похороны посетили известные политики, артисты, музыканты. Предприниматель Дмитрий Якубовский обвинил в смерти Собчака генпрокурора Юрия Скуратова и начальника ельцинской службы безопасности Александра Коржакова. У гроба стояли, в том числе, Алексей Кудрин, Дмитрий Козак, Валерий Гергиев, Борис Немцов, Анатолий Чубайс, Сергей Станкевич, Андрей Кончаловский, Ирина Хакамада, Сергей Степашин. Они воздерживались от комментариев в знак уважения к покойному. Люди в течение дня все подтягивались и подтягивались к Таврическому дворцу. На кладбище с Анатолием Собчаком простились под три оружейных залпа.

В 2002 году приказом президента Владимира Путина были учреждены персональные стипендии имени Собчака для студентов юридических факультетов государственных университетов. В Санкт-Петербурге установлено несколько мемориальных досок и памятник на Большом проспекте Васильевского острова. А версия об убийстве официального продолжения не дала.

Полина Пучкова