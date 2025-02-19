Криптовору всякий рубль впору

Центробанк зафиксировал рекордную сумму хищений у клиентов банков. В 2024 году мошенники вывели более 27 млрд руб. Это на 74% больше, чем в 2023-м. Основной объем был украден у физических лиц — около 27 млрд руб. По данным Банка России, самые популярные среди всех видов мошенничества — операции с платежными картами. На втором месте —хищения по Системе быстрых платежей, на третьем — с использованием счетов. Кроме того, довольно часто злоумышленники заражают мобильные устройства вредоносным кодом, а также широко применяют методы социальной инженерии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вместе с тем точное количество киберпреступлений определить невозможно, говорит руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T. Hunter Игорь Бедеров: «Даже согласно официальной статистике, прирост составляет не меньше 30% ежегодно. В 2024 году совершено 700 тыс. преступлений, и это только зарегистрированных в МВД. Вы представляете, сколько было неоформленных? Как правило, в пять раз больше. Количество правонарушений, то есть деяний, по которым граждане потеряли менее 5 тыс. руб., вообще никогда не считалось.

Преступники зарабатывают баснословные суммы, и посчитать это невозможно. Мы очень быстро побежали по пути цифровизации, но в большинстве своем население еще не привыкло к этому. Например, мы же не встречаем статистику по киберпреступности в Соединенных Штатах. Там раскрываемость составляет где-то 52-53% от штата к штату, а у нас — меньше 25%. Правоохранительную систему необходимо развивать, обучать специалистов расследовать такие преступления, давать им новые продукты, методы, системы учета».

Схемы мошенников усложнились, подчеркивают эксперты. Если раньше злоумышленники звонили и просили продиктовать код из СМС, то теперь для выманивания сбережений используют подделки изображений и голоса. Это позволило злоумышленникам выйти на более состоятельную аудиторию, говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Мошенники освоили фактически новый пласт клиентов, которые раньше не были подвержены простым примитивным атакам. Это уже профессиональный уровень "обработки" топ-менеджеров крупных компаний, государственных структур, их родственников, детей, которые передают злоумышленникам десятки миллионов рублей. И, конечно, такие крупные чеки способствовали рекордной статистике. Вопрос не в форме сбережений, напротив, как раз-таки вклады все-таки гарантированы государством и подразумевают некий минимальный уровень защиты».

В России с 1 июля 2025 года планируется запустить цифровой рубль. Новости о нововведении также активизировали злоумышленников, по данным T. Hunter, уже зафиксированы первые случаи мошенничества, связанные с новой валютой. При этом используются классические схемы, рассказал технический руководитель центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security Ильназ Гатауллин: «Самое популярное — это направление фишинговых сообщений, писем о том, что необходимо срочно перевести свои личные средства в цифровой рубль, либо можно будет заранее, на этапе бета-тестирования, получить доступ и заработать много альтернативной валюты, а в результате — потеря денег или персональных данных.

После выпуска цифрового рубля вектор атак остается тем же, как и любые цифровые средства. Тут надо быть осведомленным, что цифровой рубль можно будет при желании открыть, и он будет подключаться к любому банк-клиенту, то есть не нужно загружать какие-то дополнительные приложения».

Как сообщает МВД, теперь мошенники стали требовать пополнять их банковские карты с помощью специального приложения. Такая схема позволяет скрыть подозрительные переводы, на которые реагируют антифрод-системы и банкоматы.

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Ольга Крупеник