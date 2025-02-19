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Коммерсантъ FM
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Самарский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на Сызранский НПЗ

Власти Самарской области держат под контролем ситуацию на Сызранском НПЗ, который подвергся атаке украинских беспилотников в ночь с 18 на 19 февраля. По словам главы региона Вячеслава Федорищева, последствия атаки ликвидированы, пострадавших и крупных повреждений нет.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Об атаке на Сызранский НПЗ губернатор сообщил в 02:57 (01:57 мск). До этого на территории всего региона была объявлена воздушная опасность. Предупреждение об атаке действовало более четырех часов. Угроза была снята в 06:16 (05:16 мск).

Сызранский НПЗ принадлежит «Роснефти». Мощность завода — 8,9 млн т нефти в год. Завод выпускает широкую номенклатуру нефтепродуктов: высококачественное моторное топливо, авиакеросин, битум, нефтепродукты. На предприятии работает свыше 2,2 тыс. человек.

Объект уже подвергался атаке беспилотников в марте 2024 года. Тогда сообщали о возгорании установки по переработке нефтепродуктов.

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